Formaður stéttarfélagsins Framsýnar segist „ógeðslega reiður“ og fúll vegna ummæla fjármálaráðherra. Reynslu- og sambandsleysi einkenni ríkisstjórnina og ljóst að lægst launaða fólkið í landinu þoli ekki efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar.
Aðalsteinn Árni Baldursson formaður stéttarfélagsins Framsýnar segist reiður vegna ummæla fjármálaráðherra um að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann sem fylgi því að ná aga í ríkisfjármálum. Þessi ummæli lét Daði falla í ítarlegu sjónvarpsviðtali á Vísi.
„Mér brá alveg rosalega,“ sagði Aðalsteinn Árni í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Ég hef sagt það áður að hrokinn í þessum fjármálaráðherra er með þvílíkum ólíkindum að ég hef aldrei kynnst öðru eins.“
Aðalsteinn lýsir aðstæðum sem hann varð vitni að á heilbrigðisstofnun í gær þegar eldri kona bað um að fá að greiða læknisgjaldið eftir útborgun um mánaðamótin og segir Aðalsteinn að reikningurinn hafi ekki verið hár.
„Hún fékk leyfi fyrir því að skilja skuldina eftir og svo daginn eftir hlustar maður á fjármálaráðherra tala um að þola sársauka. Þetta er einmitt fjármálaráðherrann sem stóð að því að hækka komugjöld á heilbrigðisstofnanir í sumar um hundrað prósent.“
Í viðtalinu við fjármálaráðherra segir hann að ríkisstjórnin hafi ekki hækkað tekjuskatt þegar hann er spurður út í loforð sem gefin voru í kosningabaráttunni um að skattar yrðu ekki hækkaðir. Heildarskatttekjurnar hafi ekki aukist.
„Þetta er bara reynsluleysi og það er að koma í ljós að þessi ríkisstjórn, það er tvennt: reynsluleysi og þetta mikla sambandsleysi. Við erum núna með lausa kjarasamninga og fundum myrkranna á milli um stöðuna og hvað við ætlum að gera þann 8. október.“
„Það liggur fyrir, eins og staðan er núna þegar við erum að tala saman, að samningum verður sagt upp og hér mun loga allt í leiðindum örugglega næstu vikurnar og mánuðina. Af hverju segi ég þetta? Jú, vegna þess að þau (ríkisstjórnin) hafa ekki fyrir því að vera í sambandi við verkalýðshreyfinguna til að reyna að leysa þessi mál. Forsætisráðherra er týndur, maður veit ekkert hvar hún er. Hún tjáir sig ekki um málið.“
Á sama tíma hafi Samband íslenskra sveitarfélaga lofað að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan 2,5% og stærstu matvörukeðjurnar fryst verð.
„Á sama tíma er þessi blessaða ríkisstjórn að hækka alla skapaða hluti.“
Fjármálaráðherra segir að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann sem felst í því að ná aga í ríkisfjármálum. Hann segir ekki rétt að launþegar hafi það verr nú en fyrir tveimur árum og fullyrðir að ummæli sem formaður efnahagsnefndar Alþingis lét falla um helgina séu ekki rétt.