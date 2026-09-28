Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Lovísa Arnardóttir skrifar 28. september 2026 10:58 Konan og mennirnir voru öll nemendur við skólann þegar nauðgunin á að hafa átt sér stað. Vísir/Getty Saksóknarar í New York-ríki hafa ákveðið að taka aftur upp rannsókn á hópnauðgun sem á að hafa átt sér stað við Cornell-háskóla í Bandaríkjunum árið 2024. Þolandi höfðaði fyrr í þessum mánuði einkamál. Málið hefur vakið mikla athygli og reiði en sjö ungir menn eru sakaðir um að hafa nauðgað konunni í sameiningu klukkustundum saman og að hafa deilt upplýsingum um það á samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að hvetja aðra til að taka þátt. Konan heldur því fram að henni hafi verið byrlað og hópnauðgað í margar klukkustundir og að háskólinn hafi brugðist skyldu sinni til að vernda hana eða refsa þeim sem báru ábyrgð. Konan sem hefur höfðað einkamál er fyrrverandi nemandi við Cornell. Í frétt ABC segir að í stefnu einkamálsins komi fram að henni hafi verið byrlað, hún beitt kynferðislegu ofbeldi og hópnauðgað af sjö meðlimum Chi Phi-bræðrafélagsins við Cornell. Nýjar upplýsingar varði öðru ljósi á málið Í frétt ABC er haft eftir Matthew Van Houten, héraðssaksóknara í Tompkins-sýslu, að embætti hans væri að íhuga hvort ákæra ætti vegna málsins. Hann sagði ásakanirnar í einkamálinu „verulega frábrugðnar“ frásögn konunnar til lögreglu háskólans tveimur árum áður. „Ætlunin er að leggja málið fyrir kviðdóm í Tompkins-sýslu með samstarfi Jane Doe,“ sagði Van Houten við ABC News. „Við viljum endurskoða hvort frekari gögn, sem við höfðum ekki aðgang að í nóvember 2024 en liggja nú fyrir, gætu breytt mati okkar á málinu og leitt til þess að kviðdómurinn komist að þeirri niðurstöðu að um refsivert athæfi hafi verið að ræða.“ Bræðralaginu Chi Phi var eftir atvikið meinaður aðgangur að háskólasvæðinu en enginn þeirra sem sakaðir eru um að koma að málinu var ákærður á þeim tíma sem málið kom upp. Van Houten sagði að embætti hans hefði ekki ákært árið 2024 vegna þess að konan hefði í frásögn sinni til yfirvalda ekki sagt að henni hefði verið byrlað eða að hún hefði ekki samþykkt að stunda kynlíf. „Hún sagði aldrei að henni hefði verið byrlað án vitundar sinnar. Hún viðurkenndi að hafa neytt fíkniefna og áfengis af fúsum og frjálsum vilja og með fullri vitund. Hún hélt því ekki fram að hún hefði verið neydd til að gera neitt. Hún sagði ekki að hún hefði verið líkamlega ófær um að bregðast við, meðvitundarlaus eða ófær um að verja sig á meðan hún var í húsi bræðrafélagsins,“ sagði Van Houten. Lögregla hafi ekki haft samband Í frétt ABC mótmælti lögmaður konunnar, Thomas P. Giuffra, lýsingu Van Houten á fyrstu frásögn konunnar til lögreglu Cornell-háskóla og gagnrýndi lögreglu fyrir að hafa ekki haft frekara samband við hana. „Mín reynsla er sú að þegar rætt er við þolanda ofbeldis þarf nærgætni, skilning og sérhæfða þjálfun. Venjulegur háskólalögreglumaður býr ekki yfir þeirri færni. Það ætti að vera hlutverk sérþjálfaðs rannsóknarlögreglumanns eða héraðssaksóknara. Hins vegar hafði enginn með slíka færni samband við fröken Doe,“ sagði hann en konan er kölluð Jane Doe í öllum skjölum. Í viðtali við ABC News viðurkenndi Van Houten að hann hefði reitt sig á rannsókn Cornell-lögreglunnar og sagði að embætti hans hefði ekki „rannsakað ásakanirnar sjálfstætt“. Hann sagði þá framkvæmd vera í samræmi við framkvæmd í öðrum sýslum. Van Houten sagði einnig að hópspjall sem fylgdi stefnunni í einkamálinu, þar sem Jane Doe heldur því fram að meðlimir bræðrafélagsins hafi talað um nauðgunina, hefði aldrei verið afhent embætti hans. Giuffra sagði skilaboðin vera „lykilgagn“ sem hefðu verið afhent yfirvöldum árið 2024. „Skjólstæðingur minn leitaði til lögreglu Cornell-háskóla vegna þess að glæpur hafði verið framinn. Það var skylda lögreglunnar að rannsaka kvörtunina. Þeim var afhent hópspjall þar sem meðlimir bræðrafélagsins voru hvattir til að nauðga skjólstæðingi mínum. Þetta var lykilgagn sem studdi að glæpur hefði verið framinn. Þrátt fyrir það höfðu hvorki Cornell-lögreglan né héraðssaksóknari Tompkins-sýslu frekara samband við fröken Doe,“ sagði hann. Hvattir til að koma Fjallað er nokkuð ítarlega um málið á vef Independent og stefnuna sem þau hafa undir höndum. Í frétt þeirra segir að stefnan sé 101 blaðsíða. Þar komi til dæmis fram að konan hafi verið tvítug þegar atvikið átti sér stað og meðlimur í kvenfélagi við háskólann. Í stefnunni segir að hún hafi verið í heimsókn hjá vini í húsinu og verið ölvuð þegar tveir karlkyns nemendur þrýstu á hana að draga að sér efni sem þeir sögðu vera ketamín. Samkvæmt stefnunni sendi einn mannanna, á meðan árásinni stóð, skilaboð á virkt Snapchat-hópspjall bræðrafélagsins þar sem stóð „frí p****“ og þar sem fleiri meðlimir voru hvattir til að koma upp. Nokkrir karlkyns nemendur komu síðar á staðinn og samkvæmt stefnunni beittu sjö þeirra konuna kynferðislegu ofbeldi í margar klukkustundir. Meðan á samskiptunum í Snapchat-spjallinu stóð er einum hinna ákærðu gefið að sök að hafa fagnað atvikinu með skilaboðum þar sem hann skrifaði: „Ég elska Chi Phi.“ Í stefnunni er lýst grófu ofbeldi, þar á meðal að menn hafi sogið ketamínlínur af líkama hennar, flutt hana á milli herbergja og haldið áfram að nauðga henni og beita hana kynferðislegu ofbeldi á meðan hún var ófær um að bregðast við. Að lokum hafi hún misst meðvitund um klukkan 5.45 að morgni. Skrifuðu ritgerðir og gerðu aukaverkefni Mennirnir sjö eru nafngreindir í skjölunum auk þess sem aðrir einstaklingar eru nafngreindir tengdir háskólanum sem eru sakaðir um vanrækslu og að hafa ekki verndað konuna nægilega. Konan tilkynnti lögreglu Cornell-háskóla um atvikið um þremur vikum síðar, 8. nóvember 2024. Samkvæmt frétt Independent fór þá fram rannsókn innan skólans. Af þeim sjö karlkyns nemendum sem nefndir eru í einkamálinu voru aðeins tveir reknir úr Cornell. Hinir fengu vægari stjórnsýsluviðurlög, svo sem tímabundna brottvísun, skyldunámskeið eða ritgerðarverkefni. Í frétt Independent segir að fjöldi hafi í kjölfar frétta um einkamálið gagnrýnt meðferð háskólans á málum um kynferðisbrot, einkum í ljósi fyrri afskipta lögreglu af fíkniefnatengdum atvikum sem tilkynnt var um í bræðrafélagshúsinu stuttu fyrir nauðgunina. View this post on Instagram A post shared by Florence Pugh (@florencepugh) Málið hefur vakið nokkra athygli og hefur leikkonan Florence Pugh tjáð sig um það. Hætti í skólanum Konan hætti í háskólanum eftir atvikið og krefst ótilgreindra skaðabóta og refsibóta. Hún sakar hina stefndu meðal annars um samningsbrot, vanrækslu, vanrækslu við eftirlit, ábyrgð vegna aðstæðna á vettvangi og brot á lögum New York-ríkis. Háskólinn sagði í yfirlýsingu í síðustu viku að þar væru ásakanir um kynferðislegt ofbeldi teknar „afar alvarlega“ og að skrifstofa borgaralegra réttinda og skrifstofa nemendareglna og samfélagsstaðla hefðu „rannsakað og úrskurðað í málinu í samræmi við reglur háskólans“. Háskólinn sagði að alríkislöggjöf um persónuvernd kæmi í veg fyrir að hann gæti upplýst opinberlega um einstaka nemendur eða agaviðurlög. Cornell sagði að brot á reglum háskólans gætu leitt til viðurlaga, allt að tímabundinni brottvísun eða brottrekstri. Cornell sagði jafnframt að Xi-deild Chi Phi „væri enn útilokuð frá háskólasvæðinu“. Sendi skilaboðin Rætt er við lögmenn tveggja þeirra manna sem sakaðir eru um að hafa nauðgað konunni í frétt ABC. Annar neitar ásökununum og ofbeldinu og hinn þvertekur fyrir að hafa nauðgað konunni eða neytt vímuefna en viðurkennir að hafa sent skilaboðin sem fjallað er um í skjölum stefnunnar. „Ég tók ekki þátt í kynferðislegum athöfnum eða fíkniefnaneyslu. Cornell komst ekki að þeirri niðurstöðu að ég bæri ábyrgð á neinum þeirra ásakana um kynferðislegt athæfi og fíkniefnaneyslu sem aðrir hlutu alvarlegar afleiðingar vegna. Ég hagaði mér hugsunarlaust á Snapchat og kom stuttlega inn í herbergið þar sem óviðeigandi háttsemi átti sér stað, en ekki á meðan hún átti sér stað,“ er haft eftir honum. Kynferðisofbeldi Kynbundið ofbeldi Bandaríkin Erlend sakamál Mest lesið Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Erlent Tilkynnt um tvær líkamsárásir Innlent Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Erlent Skil næstu lægðar nálgast Innlent Fleiri fréttir Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Sjá meira