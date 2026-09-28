Vilja formlega afsökun frá Selenskí Samúel Karl Ólason skrifar 28. september 2026 10:00 Vólódímír Selenskí og Lee Jae Myung, forsetar Úkraínu og Suður-Kóreu. AP Ráðamenn í Suður-Kóreu hafa farið fram á að kollegar þeirra í Úkraínu biðji þá formlega afsökunar. Er það eftir að Vólódímír Selenskí sagði frá því að norðurkóreskir hermenn sem voru handsamaðir í Kúrsk í Rússlandi hefðu viljað fara til Suður-Kóreu og voru sendir þangað. Lee Jae Myung, forseti Suður-Kóreu, segir að með því að segja frá þessu hafi Selenskí brotið gegn samkomulagi milli ríkjanna. Úkraínumenn hafna því að samið hafi verið um að ekki yrði sagt frá því hvar hermennirnir enduðu. Í kjölfarið gaf Seoung Ghi-hong, ráðgjafi Lee, út yfirlýsingu þar sem hann sakaði Úkraínumenn um að segja ósatt um samkomulagið og að málið hefði grafið undan trausti milli ríkjanna og skaðað samband þeirra. Fór hann fram á formlega afsökunarbeiðni. Samkvæmt AP fréttaveitunni sagði Seong að umrætt samkomulag snerist um örlög tveggja hermanna frá Norður-Kóreu og öryggi ættingja þeirra heima fyrir. Yfirvöld í Norður-Kóreu hafa lengi verið með þá stefnu að refsa fjölskyldum fólks sem flýr land og fer til annarra ríkja eins og Suður-Kóreu. Hér má sjá stutta útskýringu Yonhap-fréttaveitunnar á málinu. Ættingjum í Norður-Kóreu líklega refsað Um er að ræða tvo hermenn sem voru meðal þúsunda sem Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, hefur sent til Rússlands. Á meðan þeir voru í haldi Úkraínumanna sögðust hermennirnir vilja setjast að í Suður-Kóreu en ekki vera sendir aftur til Norður-Kóreu í fangaskiptum. Sjá einnig: Kim lofar hermenn sína sem börðust í Kúrsk sem hetjur Selenskí ræddi hermennina í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Nefndi hann meðal annars að annar þeirra hefði reynt að svipta sig lífi þegar hann áttaði sig á því að hann væri í hættu á að vera handsamaður og hefði verið miður sín yfir því að honum hefði ekki tekist það. Þá sagði hann einnig frá því hvar hermennirnir tveir enduðu. Á undanförnum árum hefur Kim sent milljónir sprengikúla, stórskotaliðsvopna, eldflaugar og menn, svo eitthvað sé nefnt, til Rússlands til aðstoðar Rússum við innrásina í Úkraínu. Fyrir þetta er talið að Norður-Kórea hafi fengið efnahagsaðstoð, aðgang að rússneskri hernaðartækni og aðstoð við nútímavæðingu herafla einræðisríkisins, sem Kim hefur lagt mikla áherslu á á undanförnum árum. Fá mikla aðstoð fyrir hjálpina Hergagnaiðnaður Suður-Kóreu er stór og hefur stækkað á undanförnum árum og er herafli ríkisins þar að auki talinn öflugur og er studdur af Bandaríkjamönnum. Suður-Kórea hefur lengi stutt Úkraínumenn með mannúðaraðstoð og tekið þátt í refsiaðgerðum gegn Rússlandi. Yfirvöld í Seoul hafa þó aldrei viljað senda Úkraínumönnum vopn og hergögn, eins og Úkraínumenn hafa lengi beðið um. Er það vegna stefnu ríkisstjórna þar að senda ekki vopn til ríkja sem standa í átökum. Úkraína Suður-Kórea Innrás Rússa í Úkraínu Norður-Kórea Rússland Hernaður Mest lesið Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Erlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Tilkynnt um tvær líkamsárásir Innlent Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Erlent Skil næstu lægðar nálgast Innlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent Fleiri fréttir Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Sjá meira