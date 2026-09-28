Erlent

Vilja form­lega af­sökun frá Selenskí

Samúel Karl Ólason skrifar
Vólódímír Selenskí og Lee Jae Myung, forsetar Úkraínu og Suður-Kóreu.
Vólódímír Selenskí og Lee Jae Myung, forsetar Úkraínu og Suður-Kóreu. AP

Ráðamenn í Suður-Kóreu hafa farið fram á að kollegar þeirra í Úkraínu biðji þá formlega afsökunar. Er það eftir að Vólódímír Selenskí sagði frá því að norðurkóreskir hermenn sem voru handsamaðir í Kúrsk í Rússlandi hefðu viljað fara til Suður-Kóreu og voru sendir þangað. Lee Jae Myung, forseti Suður-Kóreu, segir að með því að segja frá þessu hafi Selenskí brotið gegn samkomulagi milli ríkjanna.

Úkraínumenn hafna því að samið hafi verið um að ekki yrði sagt frá því hvar hermennirnir enduðu.

Í kjölfarið gaf Seoung Ghi-hong, ráðgjafi Lee, út yfirlýsingu þar sem hann sakaði Úkraínumenn um að segja ósatt um samkomulagið og að málið hefði grafið undan trausti milli ríkjanna og skaðað samband þeirra. Fór hann fram á formlega afsökunarbeiðni.

Samkvæmt AP fréttaveitunni sagði Seong að umrætt samkomulag snerist um örlög tveggja hermanna frá Norður-Kóreu og öryggi ættingja þeirra heima fyrir.

Yfirvöld í Norður-Kóreu hafa lengi verið með þá stefnu að refsa fjölskyldum fólks sem flýr land og fer til annarra ríkja eins og Suður-Kóreu.

Hér má sjá stutta útskýringu Yonhap-fréttaveitunnar á málinu.

Ættingjum í Norður-Kóreu líklega refsað

Um er að ræða tvo hermenn sem voru meðal þúsunda sem Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, hefur sent til Rússlands. Á meðan þeir voru í haldi Úkraínumanna sögðust hermennirnir vilja setjast að í Suður-Kóreu en ekki vera sendir aftur til Norður-Kóreu í fangaskiptum.

Sjá einnig: Kim lofar her­menn sína sem börðust í Kúrsk sem hetjur

Selenskí ræddi hermennina í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Nefndi hann meðal annars að annar þeirra hefði reynt að svipta sig lífi þegar hann áttaði sig á því að hann væri í hættu á að vera handsamaður og hefði verið miður sín yfir því að honum hefði ekki tekist það.

Þá sagði hann einnig frá því hvar hermennirnir tveir enduðu.

Á undanförnum árum hefur Kim sent milljónir sprengikúla, stórskotaliðsvopna, eldflaugar og menn, svo eitthvað sé nefnt, til Rússlands til aðstoðar Rússum við innrásina í Úkraínu.

Fyrir þetta er talið að Norður-Kórea hafi fengið efnahagsaðstoð, aðgang að rússneskri hernaðartækni og aðstoð við nútímavæðingu herafla einræðisríkisins, sem Kim hefur lagt mikla áherslu á á undanförnum árum.

Fá mikla aðstoð fyrir hjálpina

Hergagnaiðnaður Suður-Kóreu er stór og hefur stækkað á undanförnum árum og er herafli ríkisins þar að auki talinn öflugur og er studdur af Bandaríkjamönnum. Suður-Kórea hefur lengi stutt Úkraínumenn með mannúðaraðstoð og tekið þátt í refsiaðgerðum gegn Rússlandi.

Yfirvöld í Seoul hafa þó aldrei viljað senda Úkraínumönnum vopn og hergögn, eins og Úkraínumenn hafa lengi beðið um. Er það vegna stefnu ríkisstjórna þar að senda ekki vopn til ríkja sem standa í átökum.

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