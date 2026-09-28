Bandaríkjastjórn ætlar að draga úr kröfum á bílaframleiðendur um eldsneytissparneytni. Nýir bílar munu þá bæði brenna meira jarðefnaeldsneyti og menga meira.
Með breytingunum á kröfum um sparneytni er áætlað að meðaleldsneytiseyðsla fólksbíla og jeppa verði um 6,8 lítrar á hundrað kílómetra (34,5 mílur á gallon) árið 2031. Reglurnar sem settar voru í forsetatíð Joe Biden áttu að leiða til þess að meðaleyðsla væri um 4,7 lítrar á hundraðið (50,4 mílur á gallon).
Rökin sem Donald Trump forseti færði fyrir afnámi fyrri reglna voru að það drægi úr „sóun“ í bílaframleiðslu í Bandaríkjunum, gerði nýja bíla ódýrari og það yki innlenda bílaframleiðslu. Ákvörðunin um útvötnun reglnanna verður kynnt í dag.
Bandarísk samgönguyfirvöld áætluðu að eldri reglurnar kæmu í veg fyrir bruna á um 53 milljörðum lítra af bensíni fyrir miðja öldina. AP-fréttastofan segir að án reglnanna megi gera ráð fyrir að árið 2035 muni bandarískir bílar losa rúmlega 22 þúsundum tonnum meira af gróðurhúsalofttegundinni koltvísýringi á hverju ári, níutíu tonn af sóti og hátt í fimm þúsund tonn af öðrum mengandi efnum.
Stjórn Biden sagði á sínum tíma að þó að sparneytnari bílar væru dýrari en aðrir kæmu þeir betur út fyrir neytendur vegna sparnaðar á bensíndælunni.
Bensínverð er í hæstu hæðum í Bandaríkjunum og annars staðar vegna hernaðaraðgerða Trump-stjórnarinnar gegn Íran. Þær hafa leitt til meiriháttar raskana á flutningi á olíu frá Miðausturlöndum frá því að stríðsreksturinn hófst í lok febrúar.