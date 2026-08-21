Lægðardrag mun fikra sig nær vesturhluta landsins í dag með smá vætu til að byrja með og má því búast við suðvestan strekkingi norðvestantil. Það verður þó bjartviðri að mestu og hlýjast austantil með hita allt að 19 stigum.
Á vef Veðurstofunnar segir að með kvöldinu bæti í úrkomu, en í nótt og á morgun, laugardag, megi búast við rigningu eða súld á nær öllum vesturhelmingi landsins og heldur ákveðnari suðlægum áttum.
„Einhverjar skúraleiðingar verða austanlands, en lengast af úrkomuminna. Hitatölur fara heldur lækkandi, en áfram verður hlýtt á Austfjörðum.
Á laugardagskvöld verður farið að draga úr úrkomu, en þá má búast við allhvössum eða hvössum vind á hálendinu og til fjalla á Snæfellsnesi og Norðurlandi.
Á sunnudag dregur úr vindi og úrkomu með hlýnandi veðri, en hitatölur gætu farið í allt að 20 stig norðaustanlands. Síðdegis má svo búast við rigningu austanlands.
Útlit er fyrir því að þetta stef, væta með köflum í flestum landshlutum, verði endurtekið vel yfir miðja næstu viku,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Suðvestan 5-13 m/s og talsverð eða mikil rigning eða súld, einkum vestanlands, en úrkomuminna austanlands fram eftir degi. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast á Austfjörðum.
Á sunnudag: Suðvestlæg átt 8-13 m/s, en hægari sunnan heiða síðdegis. Víða skúrir, en styttir upp fyrir norðan. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustanlands.
Á mánudag: Norðaustlæg átt 3-10 m/s, skýjað með köflum og úrkomulítið, en fer að rigna austanlands með kvöldinu. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast suðvestanlands.
Á þriðjudag: Suðaustaustlæg eða breytileg átt, en norðaustan stekkingur norðvestanlands. Talsverð rigning, einkum suðaustanlands, en dregur víða úr vætu þegar líður á daginn. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Norðausturlandi.
Á miðvikudag: Útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt, en norðaustan kalda norðvestantil. Skýjað með köflum og allvíða rigning eða skúrir. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi.
Á fimmtudag: Útlit fyrir norðaustlæga átt og rigningu, en úrkomuminna suðvestanlands. Hiti breytist lítið.