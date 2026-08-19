Veðurstofan gerir ráð fyrir að vindáttin verði vestlæg eða breytileg í dag og að vindhraði verði yfirleitt fremur hægur.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði bjartviðri í flestum landshlutum en við sjávarsíðuna á vestanverðu landinu sé viðbúið að lágskýjabakki geri sig gildandi. Á stöku stað fyrir norðan gæti þokuloft sums staðar legið fram eftir degi en sólin ætti svo að hafa vinninginn yfir þokunni. Heilt yfir þokkalega milt eins og verið hefur.
Fram kemur að hiti verði víða ellefu til sautján stig að deginum, en mun svalara í þokuloftinu.
Á morgun verður svipað veður uppá teningunum en líklega verður útbreiðsla lágskýja eða þokulofts heldur meira áberandi, einkum þó við ströndina.
Á föstudag er svo gert ráð fyrir að vindáttin verði suðvestlæg og eins og svo oft áður má þá búast við að úrkoma fylgi henni, ekki mikil en eykst líklega eftir því sem líður á helgina, enda von á lægðum. Fyrir norðan og austan verður því bæði þurrast og hlýjast.
Á fimmtudag: Vestlæg eða breytileg átt, yfirleitt hæg og víða bjartviðri, en skýjað vestanlands, en úrkomulítið. Hiti yfirleitt 10 til 17 stig yfir daginn.
Á föstudag: Suðvestlæg átt, 3-10 m/s og dálítil væta á vestanverðu landinu, en annars skýjað með köflum. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast fyrir austan.
Á laugardag: Suðvestanátt og víða rigning vestantil, en annars skýjað og úrkomulítið. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag: Útlit fyrir sunnanátt með rigningu, en úrkomulítið norðaustan- og austanlands. Áfram hlýtt í veðri.
Á mánudag og þriðjudag: Útlit fyrir breytilega átt, en sunnan kalda austast. Rigning eða skúrir í flestum landshlutum, en áfram úrkomulítið norðaustantil. Hiti breytist lítið.