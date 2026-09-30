Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Jakob Bjarnar skrifar 30. september 2026 10:53 Ragnar Þór Ingólfsson hafnar því afdráttarlaust að hann hafi haft aðkomu að skilaboðum sem Guðbjörg Ingibjörg sendi Guðmundi Inga í aðdraganda þess að hann sagði af sér ráðherradómi. Vísir/Vilhelm Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, er stiginn upp úr veikindum. Bjarki Sigurðsson fréttamaður náði tali af Ragnari nú eftir veikindi hans en gríðarlegur pólitískur skjálfti hefur orðið eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, fráfarandi ráðherra, birti samskipti sín við Guðbjörgu Ingibjörgu Magnúsdóttur, aðstoðarmann sinn, en þar birtust honum afarkostir. Ragnar Þór segist enga aðkomu hafa átt að skilaboðum eiginkonu sinnar. „En fyrst svona er komið þá er hægt að fara tvær leiðir – tilkynna veikindaleyfi og að þú munir snúa til baka á Alþingi þegar þú hefur heilsu til eða fara í stríð,“ segir meðal annars í skilaboðunum sem Guðbjörg sendi Guðmundi. Í kjölfarið sagði Guðmundur af sér ráðherradómi og seinna gekk hann úr Flokki fólksins. Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir var aðstoðarkona Guðmundar Inga. Eiginmaður hennar, Ragnar Þór Ingólfsson, tók sæti í ríkisstjórninni þegar Guðmundur lét af embætti.Vísir Ótal sögusagnir og kenningar hafa farið á kreik eftir að Guðmundur birti þessi samskipti. Bjarki spurði Ragnar hreint út hver hans aðkoma að þessu væri. Hvort hann hafi komið nálægt afsögn Guðmundar Inga áður en hann tók við ráðherradómi? „Ég hafði enga aðkomu að því máli, nei.“ Sá samskiptin fyrst í fjölmiðlum Konan þín, Guðbjörg Ingunn, var aðstoðarmaður Guðmundar Inga. Hún sendi honum umdeilt bréf þar sem honum voru gefnir afarkostir. Komst þú eitthvað nálægt því? „Nei, ég kom ekkert nálægt því. Ég sá þau samskipti í fyrsta skipti þegar þau birtust í fjölmiðlum.“ Hvernig er afsögn Guðmundar Inga frá þínum bæjardyrum séð? „Aðdragandinn er auðvitað sá að hann veikist mjög alvarlega. Hann fer í opna hjartaaðgerð. Ráðuneyti hans er auðvitað stórt og mikilvægt, viðkvæmir málaflokkar sem þar eru. Ég held að flestir muni nú þá umræðu sem verið hefur í kringum mörg mál, sérstaklega menntamálin og meðferðarúrræði barna og svo framvegis. Það stóð mikill styr. Þessi alvarlegu veikindi hjálpuðu ekki til. Það er í sjálfu sér aðdragandinn. Það sem snýr að þeirri ákvörðun formanns að gera breytingar, ég hafði ekki aðkomu að henni.“ Hafði engan hug á ráðherradómi Svo ert þú beðinn um að taka við ráðherraembætti, konan þín er fyrrverandi aðstoðarmaður; fannst þér þau tengsl óheppileg? „Nei, í sjálfu sér ekki. Ég leit ekki á það þannig. Þátttaka mín í pólitík snýst auðvitað um að við séum að stilla upp liðsheild. Ekki bara í ráðuneytunum heldur einnig í hinum mikilvægu störfum sem eru á þinginu. Ég var afskaplega sáttur í þeim störfum sem ég var í; bæði sem formaður þingflokks og formaður fjárlaganefndar. Ragnar Þór segir umræðuna hafa verið afar óvægna og hún hafi reynst fjölskyldunni erfið.Vísir/Bjarni Ég hafði engan hug á að gera breytingar á því. Það gekk bara vel og samstarfið á þinginu með stjórnarmeirihlutanum var afskaplega gott. Ég hafði ekki sóst eftir ráðherrastól.“ Segir umræðuna óvægna Hvernig finnst þér umræða síðustu daga hafa verið? „Hún hefur auðvitað verið erfið, þá sérstaklega fyrir konuna mína og auðvitað fjölskylduna. En þetta er auðvitað sá veruleiki sem fólk sem fer inn á þennan vettvang stjórnmálanna þarf að búa við. Það er þá ákvörðun hvers og eins hvort hann fer í þá vegferð. Orðræðan er auðvitað mjög hvöss og mjög hörð og getur auðvitað verið ósanngjörn og óvægin líka. Þetta tekur auðvitað á.“ Guðmundur birti skilaboð sem aðstoðarmaður hans sendi honum í þessu máli. Hvernig finnst þér hann hafa hagað sér í þessu máli? „Ég ætla svo sem ekki að tjá mig um það. Ég átti ekki í neinum samskiptum við Guðmund á þessum tíma, hvorki í aðdraganda aðgerðarinnar né þegar hann var að jafna sig eftir hana. Ég get ekki svarað fyrir samskipti sem hann átti við aðra eða vitnað til þeirra. Ég hef ekki vitneskju um hans samskipti við aðra.“ Ragnar Þór segist hafa vitað það eitt að Guðmundur Ingi hafi sagt af sér embætti. „Í framhaldi af því er rætt við mig um að taka við félags- og húsnæðismálaráðuneytinu eftir ákveðna tilfærslu sem formaður var búinn að gefa ákveðinn tón um að yrðu mögulega gerðar. Eins og gerist í pólitík eru það formenn stjórnmálaflokka sem raða í embætti. Þingflokkar staðfesta það svo eftir að búið er að skipa í stöður og ráð. Þannig hefur það alltaf verið og verður sjálfsagt áfram. Þetta eru ákvarðanir sem eru teknar. Ég þurfti svo bara að vega það og meta hvað ég vildi gera. Það var ekki mikið í stöðunni annað en að taka við þessu.“ Segir eiginkonu sína hafa haldið dyggan trúnað við sinn ráðherra Ragnar segist hafa boðið Guðmund hjartanlega velkominn þegar hann kom aftur á þing eftir aðgerðina. En finnst honum að Guðmundur hafi vegið að sér og konu hans í kjölfarið? „Ég ætla ekki að hafa nein orð um það. Hann verður að eiga það við sig. Þarna er verið að birta trúnaðarsamskipti þeirra á milli, samskipti sem ég hafði enga vitneskju um. Hvorki þessi né önnur. Ég veit bara að mín eiginkona hélt dyggan trúnað við sinn ráðherra, sem hún var að aðstoða, og ég held að það skíni í gegnum þau skilaboð sem hafa verið birt. Þar er væntumþykja.“ Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Innlent Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Innlent Fleiri fréttir Sýndu mynd af líki hins látna fyrir slysni Ragnar Þór segist ekki hafa haft neitt með skilaboðin til Guðmundar Inga að gera Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent Sjá meira