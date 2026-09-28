Farþegi olli skemmdum á innréttingu í flugvél Icelandair í flugi þeirra frá Keflavík til Amsterdam í gær. Við komu til Amsterdam hafi lögregla tekið á móti farþeganum og handtekið hann.
Þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, í samtali við fréttastofu. RÚV greindi fyrst frá.
Ásdís segir í samtali við fréttastofu að óstýrlátur farþegi hafi látið öllum illum látum um borð.
„Hegðun viðkomandi var með þeim hætti að kallað var til lögreglu sem tók á móti honum í Amsterdam,“ segir hún og tekur fram að skemmdir hafi orðið á innréttingu vélarinnar. Nánar tiltekið olli farþeginn skemmdum í sætaröð sinni.
Ásdís gat ekki veitt upplýsingar um hvort maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi eða hvort að um íslenskan ríkisborgara hafi verið að ræða. Ekki liggur fyrir hvort maðurinn hafi átt í útistöðum við aðra farþega eða starfsfólk.
„Það er auðvitað óþægilegt þegar svona gerist. Væntanlega er verið að gera við þessar skemmdir núna. Skemmdirnar höfðu ekki áhrif á flugið til baka, það þurfti að skoða vélina og það olli smá seinkun.“
Tafir urðu á heimferð vélarinnar vegna málsins. Samkvæmt frétt RÚV er málið til rannsóknar hjá lögreglunni í Hollandi.
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