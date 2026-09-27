Nýtt bráða- og viðbragðsteymi sem kallað er til vegna ofbeldis barna hefur þegar sannað gildi sitt að mati teymisstjóra. Málin varði allt frá hótunum á samfélagsmiðlum til skipulagðra árása.
Bráða- og viðbragðsteyminu Púlsinum var komið á fót í vor en það er samstarfsverkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, lögreglu og Barna- og fjölskyldustofu. Teymið er liður í aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum. Andrea Marel Þorsteinsdóttir leiðir úrræðið og hún segir greinilega þörf hafa verið til staðar.
„Við erum alveg ofboðslega stolt af þeim árangri sem hefur náðst hingað til. Þetta er alltaf flókið og erfitt og það þarf að taka hvert mál fyrir sig en þetta samstarf hefur gengið alveg ofboðslega vel,“ segir Andrea.
Teymið sinnir bráðaviðbragði og er kallað til aðstoðar til skemmri tíma á meðan beðið er eftir þjónustu til lengri tíma. Kallið hefur ýmist komið frá skólum, félagsmiðstöðum, félagsþjónustu eða lögreglu með samþykki forsjármanna barna. Andrea segir málin geta verið af ýmsum toga en teymið sinnir tíu til átján ára gömlum börnum.
„Þetta geta verið mál sem að tengjast hótunum, þar sem börn eru að hóta öðrum börnum ofbeldi, ýmist bara í eigin persónu eða í gegnum samfélagsmiðla. Þar sem börn hafa beitt önnur börn ofbeldi eða kannski hópur hefur ráðist á önnur börn, skipulagðar árásir eða eitthvað slíkt.“
Átök geti þá átt rætur að rekja til ágreinings í spjallhópum á samfélagsmiðlum.
„Stundum hefur það þá leiðst út í að krakkar hafa kannski verið að sitja um einhvern einstakling eða veitast að þeim í eigin persónu líka, sem sagt láta verða af þessum hótunum um ofbeldi.“
Andrea segir börn hafa tekið vel í aðstoðina
„Oft eru þetta einhver vinavandamál eða samskiptaörðugleikar, að það þurfi að finna barninu einhvern stað þar sem það getur virkjað styrkleikana sína. Fundið orkunni sinni einhvern farveg og nýtt tíma sinn á annan hátt heldur en að beita ofbeldi eða hótunum og læra kannski að leysa úr ágreiningi á annan hátt,“ segir Andrea Marel Þorsteinsdóttir, teymisstjóri hjá Púlsinum.