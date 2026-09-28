Innlent

Svindlaði í­trekað í sjálfs­af­greiðslu og fékk dóm

Árni Sæberg skrifar
Sjálfsafgreiðslukassar í Krónunni. Ekki liggur fyrir í hvaða verslunum maðurinn stundaði sín fjársvik.
Sjálfsafgreiðslukassar í Krónunni. Ekki liggur fyrir í hvaða verslunum maðurinn stundaði sín fjársvik. Vísir

Karlmaður hefur verið dæmdur til níu mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að hafa ítrekað framið fjársvik í verslunum með því að skanna rangt strikamerki í sjálfsafgreiðslu og greiða þannig minna fyrir vörur en þær kostuðu.

Ákæra á hendur manninum er í 43 liðum og allir fjalla þeir nema einn um sams konar brot. Sá eini sem varðar ekki fjársvik er vegna skjalafals, með því að hafa framvísað fölsuðu belgísku ökuskírteini þegar lögregla hafði af honum afskipti. Við meðferð málsins var fallið frá þeim ákærulið.

Eftir stóðu 42 tilvik fjárdráttar með sömu verknaðaraðferð. Til dæmis segir í fyrsta ákærulið að hann hafi svikið út katsu kjúklinga-pokeskál að verðmæti 2.290 krónur, með því að hafa afgreitt sjálfan sig á sjálfsafgreiðslukassa án þess að greiða fullt verð fyrir vöruna. Hann hafi komið fyrir strikamerki af vöru að verðmæti 45 krónur á umbúðum dýrari vörunnar. Með háttseminni hafi hann vakið og hagnýtt sér þá röngu hugmynd starfsmanna verslunarinnar að hann hefði greitt fullt verð fyrir vöruna.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, segir að maðurinn hafi játað brot sín skýlaust og þegar greitt einu bótakröfu málsins, sem nam 61 þúsund krónum. Miðað við það og sakaferil mannsins, sem er enginn, sé refsing hans hæfilega ákveðin níu mánaða fangelsi en rétt þyki að fresta fullnustu refsingar og hún skuli niður falla að liðnum tveimur árum, haldi maðurinn almenn skilorð.

Verslun Dómsmál

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