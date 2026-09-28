Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Árni Sæberg skrifar 28. september 2026 12:20 Sjálfsafgreiðslukassar í Krónunni. Ekki liggur fyrir í hvaða verslunum maðurinn stundaði sín fjársvik. Vísir Karlmaður hefur verið dæmdur til níu mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að hafa ítrekað framið fjársvik í verslunum með því að skanna rangt strikamerki í sjálfsafgreiðslu og greiða þannig minna fyrir vörur en þær kostuðu. Ákæra á hendur manninum er í 43 liðum og allir fjalla þeir nema einn um sams konar brot. Sá eini sem varðar ekki fjársvik er vegna skjalafals, með því að hafa framvísað fölsuðu belgísku ökuskírteini þegar lögregla hafði af honum afskipti. Við meðferð málsins var fallið frá þeim ákærulið. Eftir stóðu 42 tilvik fjárdráttar með sömu verknaðaraðferð. Til dæmis segir í fyrsta ákærulið að hann hafi svikið út katsu kjúklinga-pokeskál að verðmæti 2.290 krónur, með því að hafa afgreitt sjálfan sig á sjálfsafgreiðslukassa án þess að greiða fullt verð fyrir vöruna. Hann hafi komið fyrir strikamerki af vöru að verðmæti 45 krónur á umbúðum dýrari vörunnar. Með háttseminni hafi hann vakið og hagnýtt sér þá röngu hugmynd starfsmanna verslunarinnar að hann hefði greitt fullt verð fyrir vöruna. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, segir að maðurinn hafi játað brot sín skýlaust og þegar greitt einu bótakröfu málsins, sem nam 61 þúsund krónum. Miðað við það og sakaferil mannsins, sem er enginn, sé refsing hans hæfilega ákveðin níu mánaða fangelsi en rétt þyki að fresta fullnustu refsingar og hún skuli niður falla að liðnum tveimur árum, haldi maðurinn almenn skilorð. Verslun Dómsmál Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Fleiri fréttir Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Verður gervigreindin mennskari eða fólk eins og gervigreind? Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Sjá meira