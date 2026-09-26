„Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. september 2026 18:54 Landsliðsþjálfarinn segir úrslitin vonbrigði. Vísir/Anton Brink Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson segir að úrslit íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu gegn Eistum í dag séu vonbrigði. Íslensku strákarnir þurftu að sætta sig við 1-1 jafntefli er liðið tók á móti Eistum í fyrsta leik nýs tímabils í Þjóðardeild UEFA, þar sem Ísland leikur nú í fyrsta skipti í C-deild. „Já, þessi úrslit eru klárlega vonbrigði. Þetta var erfiður leikur að mörgu leyti þar sem Eistarnir voru hrikalega sterkir og beyttu löngum boltum sem okkur gekk illa að díla við og að vinna seinni bolta,“ sagði Arnar í viðtali í leikslok. „Þeir voru direct og voru búnir að vara okkur við í aðdraganda marksins og í vítinu. Svo fengu þeir líka eitt gott færi í fyrri hálfleik. Þannig þetta var bara erfiður leikur. Hjartað var til staðar og við vorum að reyna, en einhverra hluta vegna vorum við aðeins off í ákveðnum hlutum. Það voru tæknifeilar hingað og þangað og við nýttum að mínu mati ekki fyrirgjafamöguleikana nógu vel. Við vorum bara ekki að gefa nægilega góðar fyrirgjafir í þetta skiptið. Mér fannst eins og strákunum langaði þetta mjög mikið, en það var meira kapp heldur en forsjá.“ „Erfitt að brjóta þessar blokkir niður“ Þá fékk Arnar það verkefni í viðtalinu að greina af hverju íslenska liðið hafi ekki náð að hamra járnið á meðan það var heitt eftir að hafa komist yfir alveg undir lok fyrri hálfleiks. „Við fengum markið bara ekkert ósvipað og í leiknum á móti Aserbaídsjan þar sem er erfitt að brjóta þessar blokkir niður. Við skoruðum í lok fyrri hálfleiks þar og það sama hér. Svo ræða menn hlutina í hálfleik og við byrjuðum allt í lagi, en við fengum viðvaranir í aðdraganda marksins þeirra. Bæði með vítinu og við vorum líka bara aðeins sloppy. Aðeins of soft í návígum og þess háttar,“ sagði Arnar. „Við héldum kannski að það væri okkar að taka annað markið í leiknum, en við verðum líka að hrósa Eistunum. Þeir komu með gott leikplan og voru direct og physical eins og ég sagði og við áttum í erfiðleikum með að díla við ákveðna þætti í þeirra leik.“ Arnar fékk einnig tækifæri til að hrósa Hákoni Rafni Valdimarssyni, sem stóð á milli stangan í marki Íslands í dag. „Hann varði mjög vel í fyrri hálfleik, dauðafæri að mig minnir, og svo vítið glæsilega varið hjá honum. Við búum að því að vera með nokkra frábæra markmenn og Hákon er í klúbbi sem er með mjög hátt level. Hann stóð sína plikt mjög vel og það voru góðar frammistöður inni á milli hjá nokkrum leikmönnum. Sumir áttu ekki alveg sinn dag og ég hef verið að tönglast á því að landsliðsfótbolti sé erfiður. Þetta er erfiður bransi og við þurfum á öllum okkar leikmönnum að halda,“ sagði Arnar og hélt áfram. „Mér fannst leikmenn samt leggja líf sitt og sál í þetta verkefni, en það var bara eitthvað smá off hjá nokkrum leikmönnum. Það er oft nóg til að við náum ekki að innbyrða sigur á þessu leveli.“ Sigurhlutfallið slakt Í aðdraganda leiksins hafði myndast umræða um sigurhlutfall íslenska liðsins undir stjórn Arnars, en liðið hefur nú aðeins unnið þrjá af 16 leikjum undir hans stjórn. „Það klárlega batnaði ekki við þennan leik, það er alveg ljóst. Þetta er bara erfiður bransi þessi landsliðsfótbolti. Við erum búnir að spila við lið sem eru töluvert sterkari en Eistar, tölum bara alveg íslensku með það. Leikurinn í dag er bara vonbrigði. Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði. Var eitthvað ljós í myrkrinu? Já, klárlega og við förum yfir þetta í kvöld og reynum að mæta sterkir til leiks þegar við mætum Lúxemborg á þriðjudaginn,“ sagði Arnar. „Auðvitað er sigurhlutfallið ekki gott, það segir sig sjálft. Það sem ég kvíði mest fyrir þegar ég er að horfa á þessa leiki er að mér finnst við ekki vera að skapa nægilega mikið af færum. Við erum svolítið að nýta okkar einu færi og hálffæri og það er eitthvað sem hugnast mér ekki og eitthvað sem ég er ekki vanur að sjá hjá mínum liðum að vera ekki að skapa færi. Mér finnst við samt vera að fá góða möguleika til þess að búa til færi og þá vísa ég til þess að við erum með mikið af krossum og mikið af ónákvæmum krossum. Mér finnst við vera að fylla boxið nægilega vel og mér finnst við vera að komast í góðar leikstöður, en svo vantar kannski bara síðasta hersumuninn til að ljúka sóknum,“ sagði Arnar að lokum. 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