Fótbolti

Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino komst ekki upp með baktjaldamakk sitt þökk sæe blaðmannainum Martyn Ziegler hjá The Times.
Gianni Infantino komst ekki upp með baktjaldamakk sitt þökk sæe blaðmannainum Martyn Ziegler hjá The Times. EPA/SHAWN THEW

Martyn Ziegler, yfiríþróttafréttamaður hjá The Times og The Sunday Times, hefur nú útskýrt það hvernig hann afhjúpaði fréttina um misheppnaðar áætlanir FIFA um að selja hluta af heimsmeistaramótinu.⁠

Gianni Infantino, forseti FIFA, hafði lagt til að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkafjárfesta samkvæmt áætlun sem hefði getað fært honum sjálfum tugi milljóna punda.⁠

Áætlunin mætti alþjóðlegri fordæmingu, meðal annars frá UEFA og breska forsætisráðherranum Andy Burnham. Hún var að lokum dregin til baka en hefur vakið upp spurningar um framtíð Infantinos sem forseta FIFA.⁠

Ziegler settist fyrir framan myndavélina og sagði sína hlið á einni af afhjúpunum aldarinnar í fótboltaheiminum.

„Ég afhjúpaði áætlun Gianni Infantino um að selja heimsmeistaramótið. Svona fór ég að því,“ byrjaði Ziegler og hélt áfram:

„Öðru hvoru rekst maður sem blaðamaður á eitthvað svo risastórt að það ógnar því að breyta heilum iðnaði. Traustur heimildarmaður hafði beðið mig um að hitta mig. Hann dró fram skjal og kynnti eitthvað óhugsandi. FIFA var í leyni að byggja upp nýja viðskiptaeiningu til að selja hluti á heimsmeistaramótinu,“ sagði Ziegler.

„Einkafjárfestar, hugsanlega milljarða virði. Og Infantino var að koma sér í stöðu til að verða framkvæmdastjóri þessa nýja fyrirtækis þegar forsetatíð hans lyki, sem myndi færa honum milljónir. Þetta var ótrúleg afhjúpun,“ sagði Ziegler.

„Næsta sólarhringinn hringdi ég því tugi símtala. Þá kom annar heimildarmaður með aðra sprengju. Thrive Capital var aðalfjárfestir ásamt Greg Maffei, pólitískum styrktaraðila Trumps, og fjármálarisanum JP Morgan,“ sagði Ziegler og þarna voru komin tengsl við Donald Trump Bandaríkjaforseta, góðvin Infantino.

„Þetta var ekki lengur bara fótboltasamningur. Hann náði til æðstu stiga bandarískra stjórnmála og fjármála,“ sagði Ziegler.

„Síðdegis á þriðjudag fór fréttin í loftið. Viðbrögðin voru samstundis uppnám. Stjórnmálamenn blönduðu sér í málið. Fyrrverandi forseti FIFA, Sepp Blatter, fordæmdi það og UEFA hóf uppreisn. Seint á föstudagskvöld, klukkan 00:30, sendi FIFA frá sér yfirlýsingu þar sem áætlanirnar voru dregnar til baka. Frétt sem hófst með einum fundi með einum heimildarmanni hafði stöðvað söluna á heimsmeistaramótinu,“ sagði Ziegler eins og sjá má hér fyrir ofan.

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