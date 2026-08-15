Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 21:32 Gianni Infantino komst ekki upp með baktjaldamakk sitt þökk sæe blaðmannainum Martyn Ziegler hjá The Times. EPA/SHAWN THEW Martyn Ziegler, yfiríþróttafréttamaður hjá The Times og The Sunday Times, hefur nú útskýrt það hvernig hann afhjúpaði fréttina um misheppnaðar áætlanir FIFA um að selja hluta af heimsmeistaramótinu. Gianni Infantino, forseti FIFA, hafði lagt til að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkafjárfesta samkvæmt áætlun sem hefði getað fært honum sjálfum tugi milljóna punda. Áætlunin mætti alþjóðlegri fordæmingu, meðal annars frá UEFA og breska forsætisráðherranum Andy Burnham. Hún var að lokum dregin til baka en hefur vakið upp spurningar um framtíð Infantinos sem forseta FIFA. Ziegler settist fyrir framan myndavélina og sagði sína hlið á einni af afhjúpunum aldarinnar í fótboltaheiminum. „Ég afhjúpaði áætlun Gianni Infantino um að selja heimsmeistaramótið. Svona fór ég að því,“ byrjaði Ziegler og hélt áfram: „Öðru hvoru rekst maður sem blaðamaður á eitthvað svo risastórt að það ógnar því að breyta heilum iðnaði. Traustur heimildarmaður hafði beðið mig um að hitta mig. Hann dró fram skjal og kynnti eitthvað óhugsandi. FIFA var í leyni að byggja upp nýja viðskiptaeiningu til að selja hluti á heimsmeistaramótinu,“ sagði Ziegler. View this post on Instagram A post shared by The Times and Sunday Times (@thetimes) „Einkafjárfestar, hugsanlega milljarða virði. Og Infantino var að koma sér í stöðu til að verða framkvæmdastjóri þessa nýja fyrirtækis þegar forsetatíð hans lyki, sem myndi færa honum milljónir. Þetta var ótrúleg afhjúpun,“ sagði Ziegler. „Næsta sólarhringinn hringdi ég því tugi símtala. Þá kom annar heimildarmaður með aðra sprengju. Thrive Capital var aðalfjárfestir ásamt Greg Maffei, pólitískum styrktaraðila Trumps, og fjármálarisanum JP Morgan,“ sagði Ziegler og þarna voru komin tengsl við Donald Trump Bandaríkjaforseta, góðvin Infantino. „Þetta var ekki lengur bara fótboltasamningur. Hann náði til æðstu stiga bandarískra stjórnmála og fjármála,“ sagði Ziegler. „Síðdegis á þriðjudag fór fréttin í loftið. Viðbrögðin voru samstundis uppnám. Stjórnmálamenn blönduðu sér í málið. Fyrrverandi forseti FIFA, Sepp Blatter, fordæmdi það og UEFA hóf uppreisn. Seint á föstudagskvöld, klukkan 00:30, sendi FIFA frá sér yfirlýsingu þar sem áætlanirnar voru dregnar til baka. Frétt sem hófst með einum fundi með einum heimildarmanni hafði stöðvað söluna á heimsmeistaramótinu,“ sagði Ziegler eins og sjá má hér fyrir ofan. FIFA Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Glódís Perla lyfti bikar í þriðja sinn á árinu 2026 Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Hlín opnaði markareikninginn hjá Malmö með tvennu Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Thelma Karen með mark í stórsigri Häcken Fastir í þriðja gír og bitlausir Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Ferran Torres gengur til liðs við PSG Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Hringekja tapreksturs í fótboltanum „Ísland breytti lífi mínu“ Draumur að vinna með José Mourinho Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Sjá meira