Jón Daði Böðvarsson, fyrrum leikmaður íslenska landsliðsins, spilar ekki fleiri leiki fyrir uppeldisfélagið sitt því knattspyrnudeild Selfoss og Jón Daði Böðvarsson hafa komist að samkomulagi um að rifta samningi sín á milli.
Í tilkynningu á miðlum Selfyssinga kemur fram að báðir aðilar hafi lagt sig fram af heilindum og metnaði í þágu félagsins en eftir yfirferð á stöðu mála og með hagsmuni beggja aðila að leiðarljósi hafa félagið og leikmaðurinn komist að gagnkvæmu samkomulagi um að ljúka samstarfi sínu.
Þar segir að riftun samningsins sé gerð í fullri sátt og með gagnkvæma virðingu að leiðarljósi.
„Ég hafði mikinn áhuga á því að hjálpa til við að byggja upp starfið á Selfossi. Allt tók sinn tíma og taldi ég þetta rétt í stöðunni. Þrátt fyrir að leiðir skilji núna mun ég alltaf líta hlýjum augum til fólksins á Selfossi og óska félaginu alls hins besta í framtíðinni,” segir Jón Daði í fréttatilkynningu.
Guðjón Bjarni Hálfdánarson, formaður knattspyrnudeildar Selfoss, þakkar Jóni tímann á Selfossi.
„Frá fyrsta degi var markmiðið að Jón Daði myndi hjálpa til við að byggja upp félagið á komandi árum. Jón Daði hefur sýnt mikinn metnað á meðan krafta hans naut við. Jón Daði skilur eftir sig dýrmæta þekkingu hjá félaginu og munum við halda áfram á okkar vegferð að byggja upp öflugt félag í íslenskri knattspyrnu,” segir Guðjón.