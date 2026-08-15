Íslenski boltinn

Sel­foss og Jón Daði semja um starfs­lok

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jón Daði Böðvarsson hefur yfirgefið Selfoss en spilar ekki fyrir annað íslenskt félag í ár því glugginn er lokaður.
Jón Daði Böðvarsson hefur yfirgefið Selfoss en spilar ekki fyrir annað íslenskt félag í ár því glugginn er lokaður. @Selfoss Fótbolti

Jón Daði Böðvarsson, fyrrum leikmaður íslenska landsliðsins, spilar ekki fleiri leiki fyrir uppeldisfélagið sitt því knattspyrnudeild Selfoss og Jón Daði Böðvarsson hafa komist að samkomulagi um að rifta samningi sín á milli.

Í tilkynningu á miðlum Selfyssinga kemur fram að báðir aðilar hafi lagt sig fram af heilindum og metnaði í þágu félagsins en eftir yfirferð á stöðu mála og með hagsmuni beggja aðila að leiðarljósi hafa félagið og leikmaðurinn komist að gagnkvæmu samkomulagi um að ljúka samstarfi sínu.

Þar segir að riftun samningsins sé gerð í fullri sátt og með gagnkvæma virðingu að leiðarljósi.

„Ég hafði mikinn áhuga á því að hjálpa til við að byggja upp starfið á Selfossi. Allt tók sinn tíma og taldi ég þetta rétt í stöðunni. Þrátt fyrir að leiðir skilji núna mun ég alltaf líta hlýjum augum til fólksins á Selfossi og óska félaginu alls hins besta í framtíðinni,” segir Jón Daði í fréttatilkynningu.

Guðjón Bjarni Hálfdánarson, formaður knattspyrnudeildar Selfoss, þakkar Jóni tímann á Selfossi.

„Frá fyrsta degi var markmiðið að Jón Daði myndi hjálpa til við að byggja upp félagið á komandi árum. Jón Daði hefur sýnt mikinn metnað á meðan krafta hans naut við. Jón Daði skilur eftir sig dýrmæta þekkingu hjá félaginu og munum við halda áfram á okkar vegferð að byggja upp öflugt félag í íslenskri knattspyrnu,” segir Guðjón.

UMF Selfoss

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