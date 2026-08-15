Skotinn David Winnie átti frábæran tíma hér á landi í kringum aldamót sem leikmaður KR. Ísland á sérstakan stað í hjarta hans og hann nýtur sín vel í sumarfríi hér þessi dægrin.
Winnie kom til Íslands árið 1998 til að leika í vörn KR og var valinn besti leikmaður Íslandsmótið. Árið eftir, á 100 ára afmælisári félagsins, varð það tvöfaldur meistari og Íslandsmeistari í fyrsta sinn í 30 ár. Hann kemur reglulega hingað til lands, á sumarbústað hérlendis og nýtur þess sérlega vel í ár.
„Það er er mjög kærkomið, satt að segja. Bretland og Evrópa eru eins og þið hafið kannski séð að stikna í hitanum. 36 gráður og þaðan af meira og manni finnst það hafa verið þannig mánuðum saman. Að koma hingað og fá ferskt loft er stórkostlegt. Við elskum það,“
Winnie náði frábærum árangri innan vallar en utan hans hafði landið meiri áhrif, þar sem hann giftist íslenskri konu.
„Ísland breytti lífi mínu. Íslensk menning og hvernig fólk lítur á hlutina. Það var kærkomin breyting fyrir mig að koma hingað frá Bretlandi, að sjá hvernig Íslendinga líta á heiminn, á lífið, og ég naut þess í botn. Hvað fótboltann varðar segir það sig sjálft, ég naut mikils árangurs hér.“
Winnie fylgist enn með liði KR í dag en er ekki viss um að hann myndi njóta sín sem miðvörður í sóknarþenkjandi Vesturbæjarliði.
að horfa á sóknarleik þeirra. Lið hans munu alltaf skora mörk. En varnarlega fékk ég hjartaáfall í hvert sinn sem Fram var með boltann,“ segir Winnie sem horfði á 5-2 sigur KR á Fram í síðustu umferð.
„Það er orðatiltæki sem segir að góðir framherjar vinni fyrir þig leiki en góður varnarleikur vinni fyrir þig deildir. Það sannast ávallt sem satt,“ segir Winnie.
Lengri útgáfu að viðtalinu við Winnie má hlýða á í spilaranum að neðan í Besta sætinu. Einnig má finna það að á öllum helstu hlaðvarpsveitum.