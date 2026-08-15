Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Árni Gísli Magnússon skrifar 15. ágúst 2026 18:57 Eiður Orri Ragnarsson fagnar öðru marka sinna á Akureyri í kvöld. Sýn Sport Keflvíkingar lyftu sér upp í fimmta sæti Bestu deildar karla með 2-0 útisigri gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri. Eiður Orri Ragnarsson skoraði bæði mörkin í sitt hvorum hálfleiknum. Þórsarar eru áfram á botninum eftir 19 umferðir. Þórsarar byrjuðu leikinn á svipuðum nótum og í síðasta heimaleik gegn Breiðablik; pressuðu Keflvíkinga hátt á vellinum og reyndu að vinna boltann á hættulegum svæðum. Þórsurum gekk betur að halda boltanum innan liðsins en fá hættuleg færi sköpuðust. Eftir rúman hálftíma leik náðu Keflvíkingar forystu. Sindri Snær Magnússon fékk boltann á miðjunni, sneri og sendi boltann áfram á Eið Orra Ragnarsson sem kom aðeins inn á völlinn frá hægri og lét svo vaða af löngu færi með vinstri færi og boltinn endaði uppi í fjærhorninu. Keflvíkingar virtust hressast við markið og náðu betri takti í sitt spil en áfram voru færin af skornum skammti beggja megin og leiddi Keflavík með einu marki í hálfleik. Þórsarar byrjuðu síðari hálfleik af krafti og átti Þorri Ingólfsson gott skot eftir um fjórar mínútur og stuttu síðar var Bjarni Guðjón Brynjólfsson við það að sleppa í gegn en Keflvíkingar björguðu á síðustu stundu og sneru vörn í sókn og geystust upp völlinn þar sem Marin Mudrazija slapp einn í gegn en setti boltann fram hjá. Keflvíkingar voru óheppnir að skora ekki á 63. mínútu en Þórsarar björguðu þá á línu frá Degi Inga Valssyni og mikið klafs varð í teignum en boltanum var komið frá að lokum. Atli Sigurjónsson kom inn á sem varamaður á 67. mínútu og einungis tveimur mínútum síðar var hann hársbreidd frá því að jafna leikinn þegar fyrirgjöf hans virtist vera rata í netið eftir mistök Ásgeirs Orra Magnússonar í markinu en Elis Bwomono bjargaði á línu en hann var sömuleiðis nýkominn inn á völlinn í sínum fyrsta leik fyrir Keflavík. Það var á 87. mínútu sem Eiður Orri innsiglaði sigur Keflvíkinga þegar hann skilaði boltanum örugglega í netið eftir vel útfærða skyndisókn og stoðsendingu frá Muhamed Alghoul. Atvik leiksins Fyrra mark Eiðs Orra í dag var einkar glæsilegt. Hann fékk boltann vel fyrir utan teig og kom aðeins inn á völlinn og lét vaða fast innanfótar í fjærhornið uppi og boltinn söng í netinu. Stjörnur og skúrkar Eiður Orri Ragnarsson var maður leiksins með tvö mörk.Muhamed Alghoul átti góðan leik og lagði upp síðara markið.Þá er sömuleiðis hægt að taka Sindra Snæ Magnússon á miðjunni út fyrir sviga ásamt Nacho Heras og Ásgeiri Páli Magnússyni í varnarlínunni. Þórsarar áttu ekki góðan dag. Victor Bertomeu gagnaðist liðinu lítið í fremstu víglínu. Lítið kom út úr Bjarna Guðjóni og Gyrði Hrafni sóknarlega og finnst mér kraftar Gyrðis mun betur nýttir á miðsvæðinu. Kevin Vazquez var líklega bestur Þórsara í dag. Dómarinn Pétur Guðmundsson átti ágætis leik en var farinn að sleppa því að flauta á fullmörg brot í seinni hálfleik fannst mér.Keflavík skorar mark eftir hornspyrnu þar sem Mate Simicic skallar boltann í netið en Marin Mudrazija er dæmdur rangstæður þar sem hann stóð beint fyrir framan Aron Birki markvörð og hefur þar af leiðandi áhrif í atvikinu. Hárrétt dæmt ef Marin var fyrir innan. Stemning og umgjörð Fín mæting á völlinn og vöknuðu Mjölnismenn aðeins í síðari hálfleik en það má vissulega gera betur. Umgjörðin til fyrirmyndar. Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari KeflavíkurVísir/Viktor „Eigum ennþá til góða í sumar að vinna tvo leiki í röð“ Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var sáttur eftir 2-0 sigur á Þór fyrir norðan í dag. „Ég myndi segja fyrst og fremst bara liðsheild. Frábær liðsheild hérna í dag og menn tilbúnir til þess að gera þetta saman og leggja mikið á sig, það fór mikil orka í þetta. Þórsliðið kom hérna mjög grimmt til leiks og þetta var kannski svolítil stöðubarátta, sérstaklega í fyrri hálfleik og kannski fram að markinu. Svo kemur svona smá meiri ró á okkar leik eftir það og við náum að setja hann aðeins meira niður á grasið og spila honum áfram en áfram bara, það er 1-0 staða og alltaf hættulegt svo gerir Eiður bara út um leikinn með því að setja tvö mörk.“ Þórsarar byrjuðu síðasta heimaleik, gegn Breiðablik, af miklum krafti með hárri pressu og gerðu slíkt hið sama í dag, sem Haraldur segist hafa verið undirbúinn fyrir. „Jú, að sjálfsögðu vissum við hvað við vorum að fara út í og við töluðum um að reyna að mæta baráttunni eða þannig og mér fannst það takast mjög vel í dag, menn voru með kveikt á sér og tilbúnir og mjög grimmir hérna í dag.“ Hvernig fannst þér að horfa á seinni hálfleikinn? „Eins og ég sagði áðan, 1-0 staða er náttúrulega alltaf svolítið óþægileg, þannig að mér leið svona ekkert alltof vel með það en það var bara ótrúlega sætt að sjá hann inni hjá Eiði (Orra Ragnarssyni) og svona klára leikinn fyrir okkur.“ Haraldur var sammála því að fyrsta markið hefði kveikt í Keflavíkurliðinu. „Já, mér fannst svona fram að því mikil svona stöðubarátta og við vorum ekki búnir að skapa held ég eitt færi fram að því og svo kemur Eiður með þetta úr efstu hillu og bara frábært mark hjá honum og hann var frábær hérna í dag ásamt fleirum.“ Keflavík hoppar upp í fimmta sæti deildarinnar, um sinn hið minnsta, en Valur og ÍA eiga leik inni og geta jafnað Keflavík aftur að stigum. „Fyrst og fremst náttúrulega bara gaman að taka einn góðan leik í einu og allt það og við eigum enn þá til góða í sumar að vinna tvo leiki í röð og við eigum heimaleik næst og það væri gaman að ná að tengja saman sigra.“ Elvis Okello Bwomono og Mate Simicic gengu til liðs við Keflavík á dögunum og komu báðir inn af varamannabekknum. Simicic skoraði til að mynda mark sem dæmt var af vegna rangstöðu liðsfélaga hans. „Þeir komu hérna inn á í dag þannig það er bara flott að fá nýja menn inn í hópinn og hressa aðeins upp á mannskapinn,“ sagði Haraldur að lokum. Besta deild karla Þór Akureyri Keflavík ÍF