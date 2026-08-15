Íslenski boltinn

„Þetta eru leikirnir þar sem bestu leik­mennirnir vilja vera bestir í“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
FH-ingurinn Ída Marín Hermannsdóttir og Blikinn Hrafnhildur Ása Halldorsdottir eru tveir markahæstu leikmenn Bestu deildar kvenna í fótbolta til þessa í sumar.
FH-ingurinn Ída Marín Hermannsdóttir og Blikinn Hrafnhildur Ása Halldorsdottir eru tveir markahæstu leikmenn Bestu deildar kvenna í fótbolta til þessa í sumar. Vísir/Anton/Vilhelm

FH-konur taka á móti Íslandsmeisturum Breiðabliks í kvöld í uppgjöri tveggja efstu liða Bestu deildar kvenna í fótbolta og án efa er hér um einn af úrslitaleikjunum um Íslandsmeistaratitilinn í ár. Bestu mörkin ræddu stórleikinn í gær.

„Ræðum aðeins þennan stórleik á morgun. Bæði lið eru með 33 stig og það er sjaldan sem við komum inn í leik sem er kannski jafn mikil stemmning og spenna fyrir á þessum tímapunkti í deildinni. Hvernig eru ykkar tilfinningar gagnvart þessum leik?“ spurði Jóhann Fjalar Skaptason, umsjónarmaður Bestu markanna, sérfræðingana sína tvo.

„Ég er ótrúlega spennt. Ég hallast meira að því að FH taki þennan leik en ég held að þetta verði hörkuleikur,“ sagði Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir, sérfræðingur í Bestu mörkunum.

Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir höfðu sínar skoðanir á stórleiknum í kvöld.Sýn Sport

„Ég ætla að vera ósammála Báru núna því ég ætla að tippa á Blikana. Ég held að þær séu að græða á því að hafa farið í Evrópu af því að það sem Evrópa gerir er að hún fínpússar varnarleikinn,“ sagði Margrét Lára Viðarsdóttir, sérfræðingur í Bestu mörkunum.

„Ég held þetta verði bara geggjaður leikur og frábært að fá þennan leik á þessum tímapunkti. Spáir ekki bara bongó og allir á völlum. Þessi lið eru bæði búin að vera mjög góð,“ sagði Margrét Lára.

„Ég hefði sagt fyrir einhverju síðan að Breiðablik myndi taka þetta. Ég held að þetta sé svolítið tvíeggjað sverð sem Margrét kemur inn á. Það er rétt sem hún segir, það sem Evrópa gefur er að hún þéttir vörnina en það er líka búið að vera aðeins meira álag á þeim. Það er búið að vera mikið um veikindi og hálfur hópurinn var veikur. Þetta er mikil orka og svo er stutt í næsta leik. FH er líka heitasta liðið í deildinni eins og er,“ sagði Bára.

„Þetta eru bara bestu liðin á Íslandi í dag og það er alltaf skemmtilegast að sjá bestu liðin etja kappi og bestu leikmennina. Það finnst mér líka spennandi fyrir þessa leikmenn sem hafa verið að standa sig frábærlega í sumar því þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir,“ sagði Margrét Lára en það má sjá alla umfjöllunina hér fyrir neðan.

Leikur FH og Breiðabliks hefst klukkan 17.00 í kvöld. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og hefst útsendingin klukkan 16.45.

Klippa: Bestu mörkin ræddu stórleik FH og Breiðabliks

Besta deild kvenna FH Bestu mörkin Breiðablik

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