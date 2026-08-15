„Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 11:30 FH-ingurinn Ída Marín Hermannsdóttir og Blikinn Hrafnhildur Ása Halldorsdottir eru tveir markahæstu leikmenn Bestu deildar kvenna í fótbolta til þessa í sumar. Vísir/Anton/Vilhelm FH-konur taka á móti Íslandsmeisturum Breiðabliks í kvöld í uppgjöri tveggja efstu liða Bestu deildar kvenna í fótbolta og án efa er hér um einn af úrslitaleikjunum um Íslandsmeistaratitilinn í ár. Bestu mörkin ræddu stórleikinn í gær. „Ræðum aðeins þennan stórleik á morgun. Bæði lið eru með 33 stig og það er sjaldan sem við komum inn í leik sem er kannski jafn mikil stemmning og spenna fyrir á þessum tímapunkti í deildinni. Hvernig eru ykkar tilfinningar gagnvart þessum leik?“ spurði Jóhann Fjalar Skaptason, umsjónarmaður Bestu markanna, sérfræðingana sína tvo. „Ég er ótrúlega spennt. Ég hallast meira að því að FH taki þennan leik en ég held að þetta verði hörkuleikur,“ sagði Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir, sérfræðingur í Bestu mörkunum. Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir höfðu sínar skoðanir á stórleiknum í kvöld.Sýn Sport „Ég ætla að vera ósammála Báru núna því ég ætla að tippa á Blikana. Ég held að þær séu að græða á því að hafa farið í Evrópu af því að það sem Evrópa gerir er að hún fínpússar varnarleikinn,“ sagði Margrét Lára Viðarsdóttir, sérfræðingur í Bestu mörkunum. „Ég held þetta verði bara geggjaður leikur og frábært að fá þennan leik á þessum tímapunkti. Spáir ekki bara bongó og allir á völlum. Þessi lið eru bæði búin að vera mjög góð,“ sagði Margrét Lára. „Ég hefði sagt fyrir einhverju síðan að Breiðablik myndi taka þetta. Ég held að þetta sé svolítið tvíeggjað sverð sem Margrét kemur inn á. Það er rétt sem hún segir, það sem Evrópa gefur er að hún þéttir vörnina en það er líka búið að vera aðeins meira álag á þeim. Það er búið að vera mikið um veikindi og hálfur hópurinn var veikur. Þetta er mikil orka og svo er stutt í næsta leik. FH er líka heitasta liðið í deildinni eins og er,“ sagði Bára. „Þetta eru bara bestu liðin á Íslandi í dag og það er alltaf skemmtilegast að sjá bestu liðin etja kappi og bestu leikmennina. Það finnst mér líka spennandi fyrir þessa leikmenn sem hafa verið að standa sig frábærlega í sumar því þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir,“ sagði Margrét Lára en það má sjá alla umfjöllunina hér fyrir neðan. Leikur FH og Breiðabliks hefst klukkan 17.00 í kvöld. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og hefst útsendingin klukkan 16.45. Klippa: Bestu mörkin ræddu stórleik FH og Breiðabliks Besta deild kvenna FH Bestu mörkin Breiðablik Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Enski boltinn Fleiri fréttir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjá meira