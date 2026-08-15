Draumur að vinna með José Mourinho

Jude Bellingham segir að það sé „draumur“ að vinna með þjálfaranum José Mourinho en þeir búa sig nú undir að hefja nýtt tímabil saman hjá Real Madrid.
Hinn 23 ára gamli Bellingham er að hefja sitt fjórða tímabil með Real Madrid eftir stórkostlegt fyrsta tímabil þar sem hann vann tvöfalt, bæði spænsku deildina og Meistaradeildina, en síðan fylgdu tvö ár án stórs titils.Mourinho er snúinn aftur til félagsins í annað sinn sem stjóri eftir að liðið átti í erfiðleikum á síðasta tímabili undir stjórn þjálfaranna Xabi Alonso og Álvaro Arbeloa.„Mér finnst ég þegar hafa myndað samband við Mourinho. Það er draumur fyrir mig að vinna með þjálfara eins og honum. Ég hef aðeins fengið eitt tækifæri til að hitta hann, en ég er mjög spenntur að sjá hvernig hann er,“ sagði Bellingham við Real Madrid TV á fimmtudag.Upphafi tímabilsins hjá Real Madrid seinkar vegna þess að Spánn komst í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Fyrsti leikur þeirra verður á útivelli gegn Espanyol þann 22. ágúst, en þeir mæta Schalke í æfingaleik á sunnudaginn.Bellingham var síðasti leikmaður Madrid til að snúa aftur eftir sumarfrí en hann kom til móts við liðsfélaga sína á miðvikudag.„Ég hef verið að hlaupa mikið í hitanum og spila mikið fótbolta með liðsfélögum mínum. Þetta er erfitt en það er líka gott að njóta þess, þessarar þjáningar! Mér líkar mjög vel við svona erfiðisvinnu,“ sagði Bellingham.Miðjumaðurinn öflugi skoraði sjö mörk fyrir England á heimsmeistaramótinu á leið þeirra í undanúrslitin, þar sem liðið féll út á móti Argentínu.„Heimsmeistaramótið var frábær reynsla fyrir mig og liðsfélaga mína í enska landsliðinu en ég er tilbúinn að koma aftur og keppa. Vonandi getum við unnið titla,“ sagði Bellingham,Real Madrid endaði í öðru sæti í spænsku deildinni á síðasta tímabili, átta stigum á eftir meisturum Barcelona, og féll úr leik í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Bayern München.Félagið hefur samið við Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries og Carlos Espí í þessum félagaskiptaglugga.„Ég er aðeins þroskaðri núna, ég hef meiri reynslu,“ sagði Bellingham, þegar hann var spurður um hlutverk sitt í hópnum. „Ég hef góða tilfinningu fyrir þessu tímabili með nýju leikmönnunum og þjálfaranum, og við skulum sjá. Það er heiður og forréttindi fyrir mig að spila fyrir þetta félag. Ég vona að það verði í mörg ár í viðbót,“ sagði Bellingham.