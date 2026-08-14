Fótbolti

Neymar vill að þeir nei­kvæðu haldi sig heima

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Neymar fær heldur betur að heyra það ef illa gengur hjá Santos.
Neymar fær heldur betur að heyra það ef illa gengur hjá Santos. Getty/Marco Miatelo

Brasilíski knattspyrnumaðurinn sakaði stuðningsmenn Santos um að eyða orkunni í að gagnrýna félagið í stað þess að styðja sitt lið en þetta sagði hann eftir 2-1 sigur þeirra á Macará.

Brasilíska goðsögnin átti framúrskarandi leik þegar lið hans vann upp 1-0 forskot og lagði upp bæði mörkin hjá sínu liði.

Það var þó atvik fyrr í leiknum þar sem Neymar vakti athygli sem nú er rætt um. Hinn 34 ára gamli leikmaður gaf ranga sendingu í fyrri hálfleik sem var mætt með bauli frá stuðningsmönnum Santos.

Neymar brást við með því að veifa höndunum í loftið og biðja um stuðning úr stúkunni.

Í einkaviðtali við ESPN Brazil sagði hann eftir leik:

„Það sem ég var að segja var að við vorum 1-0 undir og ég veit að stuðningsmennirnir hafa þjáðst í mörg ár. En ef þú heldur áfram að hugsa um það og kemur á völlinn með neikvæðu hugarfari er betra að vera heima,“ sagði Neymar.

„Ég sagði við gaurinn þarna uppi: Í stað þess að gagnrýna eru enn 60 mínútur eftir af leiknum, styðjið, hvetjið,“ sagði Neymar.

„Svo snúum við leiknum við, ég kem til að fá mér vatn og hann gefur mér hjartamerki með höndunum í stúkunni. Svona auðvelt er að vera stuðningsmaður Santos. Þér líkar bara við gaurinn þegar hann er að vinna,“ sagði Neymar.

Brasilía

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