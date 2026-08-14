Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 22:00 Neymar fær heldur betur að heyra það ef illa gengur hjá Santos. Getty/Marco Miatelo Brasilíski knattspyrnumaðurinn sakaði stuðningsmenn Santos um að eyða orkunni í að gagnrýna félagið í stað þess að styðja sitt lið en þetta sagði hann eftir 2-1 sigur þeirra á Macará. Brasilíska goðsögnin átti framúrskarandi leik þegar lið hans vann upp 1-0 forskot og lagði upp bæði mörkin hjá sínu liði. Það var þó atvik fyrr í leiknum þar sem Neymar vakti athygli sem nú er rætt um. Hinn 34 ára gamli leikmaður gaf ranga sendingu í fyrri hálfleik sem var mætt með bauli frá stuðningsmönnum Santos. Após a vitória do Santos contra o Macará, Neymar revelou conversa que teve com um torcedor durante o jogo e pediu apoio durante a partida.Assista aos jogos AO VIVO da Conmebol Sul-Americana pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus!#SulAmericanaNaESPN pic.twitter.com/IA0JE8iTS6— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 14, 2026 Neymar brást við með því að veifa höndunum í loftið og biðja um stuðning úr stúkunni. Í einkaviðtali við ESPN Brazil sagði hann eftir leik: „Það sem ég var að segja var að við vorum 1-0 undir og ég veit að stuðningsmennirnir hafa þjáðst í mörg ár. En ef þú heldur áfram að hugsa um það og kemur á völlinn með neikvæðu hugarfari er betra að vera heima,“ sagði Neymar. „Ég sagði við gaurinn þarna uppi: Í stað þess að gagnrýna eru enn 60 mínútur eftir af leiknum, styðjið, hvetjið,“ sagði Neymar. „Svo snúum við leiknum við, ég kem til að fá mér vatn og hann gefur mér hjartamerki með höndunum í stúkunni. Svona auðvelt er að vera stuðningsmaður Santos. Þér líkar bara við gaurinn þegar hann er að vinna,“ sagði Neymar. Após atuação decisiva com duas assistências na virada contra o Macará, Neymar disse para a torcida do Santos que o jogo de domingo, contra o Vasco, é uma final!Partida do Brasileirão é confronto direto entre os dois gigantes que estão dentro da zona do rebaixamento.… pic.twitter.com/1qy8U8RwXV— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 14, 2026 Brasilía Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Aflýsa síðustu keppninni og framtíð mótaraðarinnar í uppnámi Golf Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Enski boltinn Sló tvo leikmenn í andlitið og lét vísa áhorfanda út Körfubolti Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Íslenski boltinn „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið Fyrsti sigurinn í áttatíu daga í fyrsta leik Fanneyjar Ingu „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Eyjaálfa, fyrir utan Nýja-Sjáland, styður Infantino Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“ „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Sjá meira