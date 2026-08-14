Fótbolti

Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugar­dalnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Zinedine Zidane og Fabien Barthez kvöddu franska landsliðið á sama tíma og byrja nú að þjálfa franska landsliðið á sama tíma.
Zinedine Zidane og Fabien Barthez kvöddu franska landsliðið á sama tíma og byrja nú að þjálfa franska landsliðið á sama tíma. Getty/Milan Rinck

Zinedine Zidane, nýr þjálfari Frakklands, hefur endurnýjað kynnin við Fabien Barthez eftir að sá síðarnefndi var ráðinn nýr markmannsþjálfari franska landsliðsins.

Zidane var ráðinn þjálfari í síðasta mánuði til fjögurra ára. Zidane og Barthez spiluðu saman þegar Frakkland vann heimsmeistaramótið 1998 og Evrópumótið 2000.

Barthez lék 87 landsleiki fyrir Frakkland og var síðasti leikur hans úrslitaleikur heimsmeistaramótsins 2006, þar sem Zidane fékk rautt spjald í framlengingu fyrir að skalla varnarmanninn Marco Materazzi. Það var einnig síðasti leikur Zidane.

Barthez, sem er 55 ára, lék með Toulouse, Marseille, Manchester United og Monaco á ferli sínum.

Hann er kannski þekktastur hér á landi fyrir að grípa í tómt þegar Ríkharður Daðason skallaði aukaspyrnu Rúnars Kristinssonar í markið á Laugardalsvellinum nokkrum mánuðum eftir að Frakkar urðu heimsmeistarar og Barthez hélt marki sínu hreinu í fimm af sjö leikjum.

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