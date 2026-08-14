Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 06:32 Zinedine Zidane og Fabien Barthez kvöddu franska landsliðið á sama tíma og byrja nú að þjálfa franska landsliðið á sama tíma. Getty/Milan Rinck Zinedine Zidane, nýr þjálfari Frakklands, hefur endurnýjað kynnin við Fabien Barthez eftir að sá síðarnefndi var ráðinn nýr markmannsþjálfari franska landsliðsins. Zidane var ráðinn þjálfari í síðasta mánuði til fjögurra ára. Zidane og Barthez spiluðu saman þegar Frakkland vann heimsmeistaramótið 1998 og Evrópumótið 2000.Barthez lék 87 landsleiki fyrir Frakkland og var síðasti leikur hans úrslitaleikur heimsmeistaramótsins 2006, þar sem Zidane fékk rautt spjald í framlengingu fyrir að skalla varnarmanninn Marco Materazzi. Það var einnig síðasti leikur Zidane.Barthez, sem er 55 ára, lék með Toulouse, Marseille, Manchester United og Monaco á ferli sínum.Hann er kannski þekktastur hér á landi fyrir að grípa í tómt þegar Ríkharður Daðason skallaði aukaspyrnu Rúnars Kristinssonar í markið á Laugardalsvellinum nokkrum mánuðum eftir að Frakkar urðu heimsmeistarar og Barthez hélt marki sínu hreinu í fimm af sjö leikjum. La FFF a officialisé ce jeudi matin le staff sur lequel Zinédine Zidane s'appuiera pour guider les Bleus. Comme pressenti, son ancien coéquipier en sélection Fabien Barthez sera en charge des gardiens. > https://t.co/BnLWznnyue pic.twitter.com/ESXhHBEkdt— L'Équipe (@lequipe) August 13, 2026 Franski boltinn EM 2028 í fótbolta Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport „Mér líður eins og ofurkonu núna“ Sport „Hinn fullkomni keppnismaður“ leggur skóna á hilluna Körfubolti Þrótturum mistókst að komast á toppinn Íslenski boltinn Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Fótbolti Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Fótbolti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Íslenski boltinn Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu áfram í Evrópu Fótbolti Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“ „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Stefndi í endurkomu en Siggi Raggi og lærisveinar eru úr leik Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu áfram í Evrópu Bara hægt að koma Infantino frá völdum með kosningum Gísli Gottskálk meiddist illa á æfingu fyrir fyrsta leikinn Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Elvis kominn í Bítlabæinn Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Kjartan orðinn leikmaður Brann Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Sjá meira