Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur

Jonathan Klinsmann, sonur þýsku knattspyrnugoðsagnarinnar Jürgen Klinsmann, hefur verið óheppinn með meiðsli á sínum ferli en ólíkt föður sínum þá spilar hann hinum megin á vellinum.
Klinsmann yngri er nú markvörður ítalska félagsins Cesena en hann meiddist síðast illa í leik í apríl. Hann skutlaði sér á boltann en fékk slæmt högg í höfuðið frá Filippo Ranocchia, leikmanni Palermo.
Í viðtali við The Athletic rifjaði Klinsmann upp augnablikin í kringum áreksturinn við Ranocchia en hann stóð frammi fyrir því að geta aldrei spilað aftur.
What he thought was a possible concussion or whiplash turned into something much scarier for American goalkeeper Jonathan Klinsmann.“It was bad — but it could have been an unreal amount worse.” pic.twitter.com/fNstXo7WDF— The Athletic (@TheAthletic) August 9, 2026
What he thought was a possible concussion or whiplash turned into something much scarier for American goalkeeper Jonathan Klinsmann.“It was bad — but it could have been an unreal amount worse.” pic.twitter.com/fNstXo7WDF
Bandaríski markvörðurinn lýsti þrautagöngu sinni skref fyrir skref. „Þetta var vont,“ sagði ég við sjálfan mig þegar Ranocchia lenti á mér. Svo velti ég mér á bakið og fann að hálsinn var fastur allan tímann. Hið raunverulega áfall kom þegar við ræddum við læknana: þeir sögðu okkur að áhættan væri mjög mikil,“ sagði Klinsmann.
Klinsmann yngri, sem er sonur Jürgens, fyrrverandi leikmanns Stuttgart, Inter og Tottenham – sem stýrði bandaríska landsliðinu frá 2011 til 2016 – útskýrði erfiðleikana sem fylgdu meiðslunum. Í læknaskýrslunni var greint frá broti á efsta hálslið og skemmdum á liðböndum í hálsi.
Ein heftiger Zusammenprall hätte für Jonathan Klinsmann beinahe schwere Folgen gehabt. Dem Sohn von Jürgen Klinsmann drohte die Querschnittslähmung. https://t.co/GCTjGopltH— heute.at (@Heute_at) August 11, 2026
Ein heftiger Zusammenprall hätte für Jonathan Klinsmann beinahe schwere Folgen gehabt. Dem Sohn von Jürgen Klinsmann drohte die Querschnittslähmung. https://t.co/GCTjGopltH
„Ég var raunverulega nálægt því að geta aldrei spilað aftur, að geta aldrei gengið aftur. Þegar öllu er á botninn hvolft fór þetta illa, en það hefði getað farið verr,“ sagði Klinsmann.
„Þetta var mjög nálægt mænunni, við C1-hálsligginn, sem ber nánast einn ábyrgð á öllum snúningi hálsins. Eftir að læknarnir sögðu mér þetta báðu þeir mig um að skrifa undir skjal,“ sagði Klinsmann en fyrir hálsaðgerðina þurfti hann að skrifa undir afsal.
Meiðslin þýddu að hann fékk ekki að taka þátt í heimsmeistaramóti á heimavelli.
„Ég var vonsvikinn yfir því að geta ekki klárað tímabilið með Cesena og geta ekki barist um sæti á HM,“ sagði Klinsmann en hann horfði á alla leiki bandaríska landsliðsins. Nú berst hann fyrir því að koma sterkari til baka.
„Beinið þarf að gróa saman, síðan verða skrúfurnar fjarlægðar og beinið þarf að þéttast aftur, allt á meðan vöðvarnir jafna sig. Eitt af því sem ég er stoltastur af er að hugarfar mitt var aldrei neikvætt,“ sagði Klinsmann.