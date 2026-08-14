Fótbolti

Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jonathan Klinsmann hálsbrotnaði í leik með ítalska félaginu Cesena.
Jonathan Klinsmann hálsbrotnaði í leik með ítalska félaginu Cesena. Getty/Gabriele Maricchiolo

Jonathan Klinsmann, sonur þýsku knattspyrnugoðsagnarinnar Jürgen Klinsmann, hefur verið óheppinn með meiðsli á sínum ferli en ólíkt föður sínum þá spilar hann hinum megin á vellinum.

Klinsmann yngri er nú markvörður ítalska félagsins Cesena en hann meiddist síðast illa í leik í apríl. Hann skutlaði sér á boltann en fékk slæmt högg í höfuðið frá Filippo Ranocchia, leikmanni Palermo.

Í viðtali við The Athletic rifjaði Klinsmann upp augnablikin í kringum áreksturinn við Ranocchia en hann stóð frammi fyrir því að geta aldrei spilað aftur.

Bandaríski markvörðurinn lýsti þrautagöngu sinni skref fyrir skref. „Þetta var vont,“ sagði ég við sjálfan mig þegar Ranocchia lenti á mér. Svo velti ég mér á bakið og fann að hálsinn var fastur allan tímann. Hið raunverulega áfall kom þegar við ræddum við læknana: þeir sögðu okkur að áhættan væri mjög mikil,“ sagði Klinsmann.

Klinsmann yngri, sem er sonur Jürgens, fyrrverandi leikmanns Stuttgart, Inter og Tottenham – sem stýrði bandaríska landsliðinu frá 2011 til 2016 – útskýrði erfiðleikana sem fylgdu meiðslunum. Í læknaskýrslunni var greint frá broti á efsta hálslið og skemmdum á liðböndum í hálsi.

„Ég var raunverulega nálægt því að geta aldrei spilað aftur, að geta aldrei gengið aftur. Þegar öllu er á botninn hvolft fór þetta illa, en það hefði getað farið verr,“ sagði Klinsmann.

„Þetta var mjög nálægt mænunni, við C1-hálsligginn, sem ber nánast einn ábyrgð á öllum snúningi hálsins. Eftir að læknarnir sögðu mér þetta báðu þeir mig um að skrifa undir skjal,“ sagði Klinsmann en fyrir hálsaðgerðina þurfti hann að skrifa undir afsal.

Meiðslin þýddu að hann fékk ekki að taka þátt í heimsmeistaramóti á heimavelli.

„Ég var vonsvikinn yfir því að geta ekki klárað tímabilið með Cesena og geta ekki barist um sæti á HM,“ sagði Klinsmann en hann horfði á alla leiki bandaríska landsliðsins. Nú berst hann fyrir því að koma sterkari til baka.

„Beinið þarf að gróa saman, síðan verða skrúfurnar fjarlægðar og beinið þarf að þéttast aftur, allt á meðan vöðvarnir jafna sig. Eitt af því sem ég er stoltastur af er að hugarfar mitt var aldrei neikvætt,“ sagði Klinsmann.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið