Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2026 21:31 Marquinhos lyftir hér Ofurbikarnum eftir sigur Paris Saint-Germain á Aston Villa í Salzburg í gærkvöldi. AP/Darko Bandic Brasilíumaðurinn Marquinhos tók ekki aðeins við Ofurbikarnum sem fyrirliði Paris Saint Germain í gærkvöldi því hann setti einnig heimsmet. Þetta var fertugasti titillinn sem hann vinnur sem leikmaður Paris Saint Germain og enginn annar fótboltamaður hefur unnið jafnmarga titla með einu félagi. Marquinhos vann fyrst bara titlana heima í Frakklandi en undanfarin tvö ár hefur PSG unnið Meistaradeildina tvisvar, Ofurbikarinn tvisvar og Álfubikar félagsliða einu sinni. Marquinhos hefur alls orðið franskur meistari ellefu sinnum með PSG og franskur bikarmeistari átta sinnum. Til samanburðar má nefna að hinn sigursæli Ryan Giggs vann 36 titla með Manchester United, Lionel Messi vann 35 titla með Barcelona, Xavi Hernandez vann 33 titla með Barcelona, Thomas Müller vann 33 titla með Bayern München, Luka Modrić vann 28 titla með Real Madrid og Paolo Maldini vann 26 titla með AC Milan. Marquinhos er hvergi nærri hættur og líklegt að hann bæti við titlum á komandi tímabili. Fyrst á dagskrá er franska meistarakeppnin sem hann hefur unnið tíu sinnum áður áður en kemur að tveimur frönskum bikarkeppnum, frönsku deildinni og svo auðvitað Meistaradeildinni sem PSG reynir að vinna þriðja árið í röð. View this post on Instagram A post shared by 433 (@433) Franski boltinn Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn „Eyðileggur íþróttina“ Sport Tielemans biðst afsökunar Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Fleiri fréttir „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Stefndi í endurkomu en Siggi Raggi og lærisveinar eru úr leik Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu áfram í Evrópu Bara hægt að koma Infantino frá völdum með kosningum Gísli Gottskálk meiddist illa á æfingu fyrir fyrsta leikinn Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Elvis kominn í Bítlabæinn Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Kjartan orðinn leikmaður Brann Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Sjá meira