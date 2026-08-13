Fótbolti

Fyrstur til að vinna fjöru­tíu titla með einu fé­lagi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Marquinhos lyftir hér Ofurbikarnum eftir sigur Paris Saint-Germain á Aston Villa í Salzburg í gærkvöldi.
Marquinhos lyftir hér Ofurbikarnum eftir sigur Paris Saint-Germain á Aston Villa í Salzburg í gærkvöldi. AP/Darko Bandic

Brasilíumaðurinn Marquinhos tók ekki aðeins við Ofurbikarnum sem fyrirliði Paris Saint Germain í gærkvöldi því hann setti einnig heimsmet.

Þetta var fertugasti titillinn sem hann vinnur sem leikmaður Paris Saint Germain og enginn annar fótboltamaður hefur unnið jafnmarga titla með einu félagi.

Marquinhos vann fyrst bara titlana heima í Frakklandi en undanfarin tvö ár hefur PSG unnið Meistaradeildina tvisvar, Ofurbikarinn tvisvar og Álfubikar félagsliða einu sinni.

Marquinhos hefur alls orðið franskur meistari ellefu sinnum með PSG og franskur bikarmeistari átta sinnum.

Til samanburðar má nefna að hinn sigursæli Ryan Giggs vann 36 titla með Manchester United, Lionel Messi vann 35 titla með Barcelona, Xavi Hernandez vann 33 titla með Barcelona, Thomas Müller vann 33 titla með Bayern München, Luka Modrić vann 28 titla með Real Madrid og Paolo Maldini vann 26 titla með AC Milan.

Marquinhos er hvergi nærri hættur og líklegt að hann bæti við titlum á komandi tímabili. Fyrst á dagskrá er franska meistarakeppnin sem hann hefur unnið tíu sinnum áður áður en kemur að tveimur frönskum bikarkeppnum, frönsku deildinni og svo auðvitað Meistaradeildinni sem PSG reynir að vinna þriðja árið í röð.

Franski boltinn

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