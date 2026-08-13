Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 21:21 Gylfi Þór Sigurðsson var í strangri gæslu í Víkinni í gær en skoraði glæsilegt mark og var allt í öllu í leik Víkingsliðsins. Vísir/Anton Víkingar gátu gengið nokkuð sáttir frá frammistöðunni gegn Thun í kvöld en niðurstaðan úr einvíginu sat engu að síður í mönnum. Víkingur sigraði FC Thun 3-2 en ekki dugði það til þess að sigra einvígið, sem endaði í 3-5, og koma liðinu áfram í umspil í Evrópudeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson var svekktur með hvernig Víkingar gáfu frá sér mörk í leikjunum tveimur en taldi liðið hafa sýnt sitt rétta andlit í Víkinni. Gylfi segir fyrstu viðbrögðin eftir leik vera mikil vonbrigði en leggur um leið áherslu á að Víkingar hafi sýnt flotta frammistöðu gegn svissnesku meisturunum. Gylfi segir þetta hafa verið ódýr mörk sem Víkingur gaf frá sér í báðum leikjunum. Öll mörkin þrjú úti í Sviss komu í kjölfar fastra leikatriða og tvö mörk í dag eftir horn og innkast. Þrátt fyrir vonbrigðin með niðurstöðu einvígisins undirstrikar Gylfi að frammistaða Víkinga í kvöld hafi verið mjög góð. „Það er erfitt að lenda 1-0 undir eftir tíu mínútur. Við vorum fljótir að komast aftur inn í leikinn en svo lentum við aftur undir. Það kláraði ekki fyrri hálfleik en gerði hann mjög erfiðan,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson „Varnarlega vorum við mjög svipaðir. Við fengum mörk eftir föst leikatriði bæði úti og heima. Mér fannst við vera ágætir sóknarlega séð eftir 30 mínútur úti í Sviss, þar spiluðum við fínan fótbolta. Hérna heima tókum við aðeins meiri sénsa. Það hefði verið gaman að setja eitt mark í viðbót,“ sagði Gylfi aðspurður út í muninn á liði Víkings í fyrri og seinni leiknum. „Það er bara leikur á sunnudaginn á móti FH,“ sagði Gylfi aðspurður um framhaldið hjá Víkingum og undirbúning liðsins fyrir umspil Sambandsdeildarinnar. Sambandsdeild Evrópu Víkingur Reykjavík Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn „Eyðileggur íþróttina“ Sport Tielemans biðst afsökunar Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Fleiri fréttir „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Stefndi í endurkomu en Siggi Raggi og lærisveinar eru úr leik Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu áfram í Evrópu Bara hægt að koma Infantino frá völdum með kosningum Gísli Gottskálk meiddist illa á æfingu fyrir fyrsta leikinn Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Elvis kominn í Bítlabæinn Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Kjartan orðinn leikmaður Brann Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Sjá meira