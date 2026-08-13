Fótbolti

Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“

Katla Margrét Jónsdóttir skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson var í strangri gæslu í Víkinni í gær en skoraði glæsilegt mark og var allt í öllu í leik Víkingsliðsins.
Gylfi Þór Sigurðsson var í strangri gæslu í Víkinni í gær en skoraði glæsilegt mark og var allt í öllu í leik Víkingsliðsins. Vísir/Anton

Víkingar gátu gengið nokkuð sáttir frá frammistöðunni gegn Thun í kvöld en niðurstaðan úr einvíginu sat engu að síður í mönnum.

Víkingur sigraði FC Thun 3-2 en ekki dugði það til þess að sigra einvígið, sem endaði í 3-5, og koma liðinu áfram í umspil í Evrópudeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson var svekktur með hvernig Víkingar gáfu frá sér mörk í leikjunum tveimur en taldi liðið hafa sýnt sitt rétta andlit í Víkinni.

Gylfi segir fyrstu viðbrögðin eftir leik vera mikil vonbrigði en leggur um leið áherslu á að Víkingar hafi sýnt flotta frammistöðu gegn svissnesku meisturunum.

Gylfi segir þetta hafa verið ódýr mörk sem Víkingur gaf frá sér í báðum leikjunum. Öll mörkin þrjú úti í Sviss komu í kjölfar fastra leikatriða og tvö mörk í dag eftir horn og innkast. Þrátt fyrir vonbrigðin með niðurstöðu einvígisins undirstrikar Gylfi að frammistaða Víkinga í kvöld hafi verið mjög góð.

„Það er erfitt að lenda 1-0 undir eftir tíu mínútur. Við vorum fljótir að komast aftur inn í leikinn en svo lentum við aftur undir. Það kláraði ekki fyrri hálfleik en gerði hann mjög erfiðan,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson

„Varnarlega vorum við mjög svipaðir. Við fengum mörk eftir föst leikatriði bæði úti og heima. Mér fannst við vera ágætir sóknarlega séð eftir 30 mínútur úti í Sviss, þar spiluðum við fínan fótbolta. Hérna heima tókum við aðeins meiri sénsa. Það hefði verið gaman að setja eitt mark í viðbót,“ sagði Gylfi aðspurður út í muninn á liði Víkings í fyrri og seinni leiknum.

„Það er bara leikur á sunnudaginn á móti FH,“ sagði Gylfi aðspurður um framhaldið hjá Víkingum og undirbúning liðsins fyrir umspil Sambandsdeildarinnar.

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