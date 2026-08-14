Nigel Farage, leiðtogi breska Umbótaflokksins, fór með sigur af hólmi í aukakosningum í Clacton í gær. Hann hlaut 63,34 prósent atkvæða en næstur á eftir honum var grínistinn Jonathan David Harvey, undir dulnefninu Ruslatunnufés lávarður. Lávarðurinn, sem er með ruslatunnuhöfuð, hlaut 26,93 prósent atkvæða.
Boðað var til aukakosninganna eftir að Farage sagði af sér þingmennsku í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar um peningagjafir sem hann hefur þegið. Rannsókn var hafin á málinu á þingi og gera má ráð fyrir að hún haldi áfram nú þegar Farage er aftur kominn á þing.
Farage hafði stillt kosningunum upp þannig að hann ætlaði að sýna það að hann gæti haft sigurorð af bákninu en vopnin snérust í höndum hans þegar stóru flokkarnir neituðu að taka þátt í sjónarspilinu og tefldu ekki fram kandídötum. Keppninautar Farage í kosningunum í gær voru þannig 34 tiltölulega óþekktir einstaklingar og þeirra á meðal nokkur spéframboð.
Tilkynnt var um úrslitin nú í morgunsárið og eins og hefð gerir ráð fyrir stóðu frambjóðendur allir saman í talningasalnum við það tilefni, að Farage undanskildum. Margir höfðu beðið þess með nokkurri eftirvæntingu að sjá hann á sviði með Ruslutunnufési lávarði og niðurlægingu hans fullkomnaða. Farage virðist hins vegar hafa séð það fyrir og sagðist ekki myndu verða viðstaddur þar sem yfirvöld hefðu gert honum viðvart um að til stæði að niðurlægja hann á sviðinu.
Ruslatunnufés lávarður sagði á samfélagsmiðlum nú fyrir stundu að hann hefði farið með sigur í kosningunum... ef horft væri til þeirra sem hefðu haft fyrir því að mæta og hlýða á niðurstöðurnar tilkynntar. Þá vakti hann athygli á því að hann hefði fengið 95 atkvæði í aukakosningunum í Makerfield, þar sem Andy Burnham forsætisráðherra komst inn á þing, en nú þegar hann atti kappi við Farage hefði hann fengið 9.455 atkvæði.
„Hvað segir það ykkur? Ja, kannski er það til marks um að Nigel, sem vildi ekki vera niðurlægður, hefur verið það.“