Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti nokkuð fjölbreyttum verkefnum í nótt og kom meðal annars alblóðugum manni til aðstoðar í miðborg Reykjavíkur. Tilkynnt var um manninn á gangi í miðbænum en hann reyndist hafa lent í óhappi.
Tilkynnt var um innbrot í verslun og þjófnað í annarri og þá var einn handtekinn eftir að tilkynnt var um átök í verslun. Einn ölvaður einstaklingur var handtekinn eftir að tvær tilkynningar höfðu borist um að hann væri að vera til ama og þá barst tilkynning um nokkra einstaklinga sem voru til vandræða fyrir utan veitingastað í umdæminu Grafarvogur/Mosfellsbær/Árbær.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars einn ökumaður sem var með óbeltað barn í bifreið sinni. Viðkomandi gat ekki framvísað ökuskírteini og var sektaður fyrir bæði brotin. Annar ökumaður var sektaður fyrir að nota ekki öryggisbelti og þá voru að minnsta kosti tveir sektaðir fyrir of hraðan akstur og tveir handteknir fyrir akstur undir áhrifum. Einn var sektaður fyrir að nota farsíma án þess að vera með handfrjálsan búnað og þá var tilkynnt um tvö umferðaróhöpp.