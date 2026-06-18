Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Kjartan Kjartansson skrifar 18. júní 2026 14:38 Pólskir lögreglumenn kanna vettvang þar sem rússneskur skopmyndateiknari var skotinn til bana um hábjartan dag í bænum Biala Podlaska á mánudag. Vísir/EPA Morð á rússneskum skopmyndateiknara og gagnrýnanda Rússlandsforseta í Póllandi ber öll merki pólitísks launmorðs, að mati forsætisráðherra Póllands. Maður með georgískt vegabréf hefur verið handtekinn vegna morðsins. Robert Kuzovkov, sem gekk undir dulnefninu Semyon Skrepetsky, var skotinn til bana um hábjartan dag í pólska bænum Biala Podlaska, um þrjátíu kílómetra frá landamærum Póllands að Belarús. Skopmyndateiknarinn var þekktur fyrir gagnrýni sína og háðsádeilu á Vladímír Pútín, forseta Rússlands, að því er segir í frétt evrópska blaðsins Politico. Karlmaður á ferugsaldri var handtekinn, grunaður um morðið á Kuzovkov. Hann var með georgískt vegabréf, að sögn lögreglu í Lublin-héraði og Donald Tusk, forsætisráðherra. Tusk sagði í gær að allt benti til þess að drápið á Kuzovkov hafi verið pólitískt launmorð. Yfirvöld væru þó enn að safna sönnunargöngum og vísbendingum um það. „Ef það kemur í ljós að Rússland hafi staðið að þessari árás væri litið á það sem ríkishryðjuverk,“ sagði Tusk sem sagði síðar á samfélagsmiðli að leitað væri að þeim sem skipuðu fyrir um morðið. Lífshættulegt að hallmæla Pútín Fjöldi andófsmanna og andstæðinga Pútíns hefur látist við voveiflegar aðstæður á undanförnum árum, bæði innan og utan Rússlands. Fyrir sex árum skaut rússneskur útsendari fyrrrverandi uppreisnarmann frá Téténíu til bana um hábjartan dag í almenningsgarði í Berlín. Morðingjanum var sleppt í umfangsmestu fangaskiptum á milli Rússlands og vestrænna ríkja frá því að kalda stríðinu lauk. Pútín tók fagnandi á móti honum við komuna til Rússlands. Þá eitruðu rússneskir útsendarar fyrir Alexander Litvinenko, rússneskum fyrrverandi leyniþjónustumanni, með geislavirku efni í London árið 2006. Þeim tókst að ráða Litvinenko bana. Rússnesku leyniþjónustumönnunum sem eitruðu fyrir Sergei Skripal, öðrum fyrrverandi njósnara, og dóttur hans í Salisbury á Englandi árið 2018 tókst aftur á móti ekki ætlunarverk sitt. Þeim tókst þó að drepa breska konu sem komst í snertingu við leifarnar af taugaeitrinu sem þeir beittu í tilræðinu og skildu eftir á víðavangi. Einnig er talið að rússnesk stjórnvöld hafi staðið fyrir því að eitrað var fyrir Alexí Navalní, leiðtoga rússnesku stjórnarandstöðunnar, árið 2020. Hann lést í rússnesku fangelsi árið 2024. Rússland Pólland Erlend sakamál Tjáningarfrelsi Tengdar fréttir Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri Eitrað var fyrir Alexei Navalní helsta andstæðingi Vladímírs Pútín Rússlandsforseta með froskaeitri. 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