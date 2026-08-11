Innlent

Skemmdir á nýrri vatns­leiðslu til Eyja

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögnin á að bæta vatnsöflun Vestmannaeyja.
Lögnin á að bæta vatnsöflun Vestmannaeyja. Vísir/Vilhelm

Tjón varð á nýrri vatnslögn til Vestmannaeyja þegar verið var að leggja hana um síðustu helgi. Lögnin kallast NSL-4 almannavarnalögn en útlagning hennar hefur verið stöðvuð á meðan verið er að greina stöðuna.

Í yfirlýsingu á vef Vestmannaeyjabæjar segir að greiningar- og úttektarvinna sé hafin á vettvangi þar sem skemmdirnar urðu á lögninni. Hún hafi staðið yfir undanfarna daga og beðið sé eftir skýrslu frá fyrirtækinu Subsea 7.

Það fyrirtæki hefur séð um útlagninguna og á skýrslan að staðfesta bæði nákvæmar orsakir tjónsins og umfang. Þegar þær niðurstöður liggja fyrir verða frekari upplýsingar veittar um stöðuna.

Útlagningin hófst í sumar en leiðslunni er ætlað að tryggja öruggari vatnsöflun fyrir íbúa Vestmannaeyja.

Árið 2023 urðu miklar skemmdir á neysluvatnslögn til Eyja þegar ankeri skipsins Hugins VE dróst eftir botni hafnarinnar þar. Bærinn höfðaði skaðabótamál vegna skemmdanna en Huginn, Vinnslustöðin og VÍS voru sýknuð í héraðsdómi. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar.

Vestmannaeyjar

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