Heiður að endurvekja falda perlu Palla Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. ágúst 2026 10:10 Tatjana Dís hefur gert ábreiðu af laginu „Einhver elskar mig“ eftir Pál Óskar sem er eitt af lítt þekktari lögum plötunnar Allt fyrir ástina enda er hún smekkfull af slögurum. Tónlistarkonan Tatjana Dís er rísandi stjarna í íslensku tónlistarsenunni, syngur í hljómsveitunum ex.girls og digital ísland og hefur gefið út nokkra slagara undir eigin nafni. Nýjasta lag Tatjönu er ábreiða af laginu „Einhver elskar mig“ eftir Pál Óskar sem henni fannst tilvalið að endurvekja. Tatjana Dís Aldísar hefur verið meðlimur í ex.girls (áður Russian girls) síðan 2017 og í fyrra stofnaði hún raftónlistartríóið digital ísland með pródúsentunum Arnari Inga Ingasyni og Þóri Má Davíðssyni. Samhliða því hefur hún gefið út tónlist undir eigin nafni, meðal annars lögin „Stopp“ og „Efsta hæð“ með rapparanum Birni og „Partýið er þú og ég“ með Unnsteini og GusGus. Sjá einnig: Barnsleg gleði, kynþokki og óhugnaður Nýjasta lag hennar er ábreiðan „Einhver elskar mig“ sem er hluti af lagaröðinni Ábreiður Nova þar sem fyrirtækið fær unga og upprennandi tónlistarmenn til að taka gamla smelli og færa þá í nýjan búning. Áður hafa Inspector spacetime, Saint Pete og Elvar tekið snúninga á gamla smelli og nú er röðin komin að Tatjönu. Blaðamaður heyrði hljóðið í Tatjönu til að spyrja út í endurlífgun þessa gamla Pallaslagara og næstu skref á ferlinum. Hvað kom til að þú valdir þetta lag? „Ég var að renna plötunni Allt fyrir ástina með Palla í gegn, staldraði sérstaklega við þetta lag og er nokkuð viss um að ég hafi verið að heyra það í fyrsta skipti. Það eru svo margir hittarar á þessari plötu og „Einhver elskar mig“ er klárlega einn þeirra en lagið hefur líklegast orðið undir á sínum tíma svo mér þótti tilvalið að endurvekja það með ábreiðu,“ segir Tatjana. „Einhver elskar mig“ eins og mörg lög Páls Óskars fjallar um ást. Hvaða þýðingu hefur það að endurgera lag eftir eina stærstu poppstjörnu landsins? „Það er auðvitað bara algjör heiður.“ Er maður ekkert smeykur að taka eigin snúning á svona smell? „Ég var ekkert sérstaklega að stressa mig á því, nei. Maður gerir það bara eins vel og maður getur og þá er ekki annað hægt en að vera sáttur,“ segir hún. Einbeitir sér að einu í einu Það hefur verið nóg að gera hjá Tatjönu upp á síðkastið, ex.girls hafa verið að vinna að annarri breiðskífu sinni, City of Fear, og digital ísland sömuleiðis að vinna í nýju efni. Maður veltir því fyrir sér hvort það sé ekkert mál að vera í tveimur hljómsveitum og sinna sólóferli samhliða því. „Jú en ég reyni að fókusera bara á einn hlut í einu svo það verði ekki yfirþyrmandi,“ segir Tatjana um annríkið. Tatjana Dís gerði ábreiðu af vanmetnu Palla-lagi. Mikill uppgangur hefur verið á ferli Tatjönu síðustu misserin og kom hún meðal annars fram á Þjóðhátíð fyrr í sumar. Hún segir gleðilegt þegar lög fá verðskuldaða athygli. Lendir maður í einhverju skrítnu þegar maður er að fóta sig áfram á ferlinum? „Ég held að lífið sé svo skrítið nú þegar að ef eitthvað furðulegt hefur átt sér stað í kjölfar tónlistarferils míns þá hef ég ekki enn áttað mig á því. Fólk er kannski búið að vera sýna mér meiri ást upp á síðkastið sem mér þykir vænt um og er alltaf ákveðinn drifkraftur,“ segir Tatjana. „Annars er merkilegasta uppgötvunin líklegast bara platan okkar Bngrboy sem kemur út í haust, ég skil eiginlega ekkert hvaðan hún kom.“ Er sú plata næst á dagskrá? „Það er plata á leiðinni í haust já, mín fyrsta sóló plata og ég er bara að leggja lokahönd á allt sem tengist henni þessa stundina. Svo er bara að fylgja henni eftir og halda áfram að gera tónlist.“ Tónlist Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? 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