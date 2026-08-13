Fór á skeljarnar undir almyrkvanum

Rokkarinn Óskar Logi Ágústsson fór á skeljarnar á Álftanesi og bað kærustu sinnar, söngkonunnar Valdísar Eiríksdóttur, meðan almyrkvi á sólu stóð hæst. Hún sagði já og úr varð ógleymanleg stund.
Parið greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum í kjölfarið. „Ógleymanlegur almyrkvi,“ skrifuðu þau við mynd sem þau birtu af sér beint eftir trúlofunina.
Valdís, betur þekkt sem Vala Eiríks, sýndi nánar frá trúlofuninni og almyrkvanum á Instagram-síðu sinni.
„Minn fór á hnéð á hámarki almyrkvans! Ótrúleg stund,“ skrifaði hún í Instagram-hringrás sinni og birti mynd af unnustanum með eins árs syni þeirra, Bjarma.
„Bjarmi var að berjast við berjarunna á meðan á þessu stóð og missti af. Honum var alveg sama,“ skrifaði hún við aðra mynd af syninum.
Óskar Logi Ágústsson er þekktastur sem söngvari og gítarleikar rokkhljómsveitarinnar Vintage Caravan sem hefur starfað síðan árið 2006. Vala Eiríks er söngkona en starfaði jafnframt um tíma á FM957 og Bylgjunni við góðan orðstír.