Eurovision, evrópska söngvakeppnin, verður haldin í borginni Burgas í Búlgaríu 11. til 15. maí á næsta ári. Söngkonan Dara sigraði keppnina með lagið Bangaranga í maí í Vínarborg í maí á þessu ári.
Ísrael lenti í öðru sæti og Rúmenía í því þriðja. Þetta er í fyrsta sinn sem Búlgaría fer með sigur af hólmi en landið tók ekki þátt síðustu fjögur ár.
Í tilkynningu kemur fram að keppnin verði haldin á Arena Burgas-leikvanginum og að borgin sé sú fjórða stærsta í Búlgaríu. Burgas er í um 400 kílómetra fjarlægð frá Sofiu, höfuðborginni, og er við strönd Svartahafsins.
Nánar er fjallað um borgina, staðsetningu hennar, menningu og viðburði hér.
Ísland tók ekki þátt í Eurovision í ár. Tekin var ákvörðun um það í desember í fyrry. Vísað var til þess að þátttaka ísraelska ríkissjónvarpsins KAN hefði valdið óeiningu, bæði meðal aðildarstöðva Sambands evrópskra útvarpsstöðva og almennings. Önnur lönd sem ekki tóku þátt voru Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar.
Ekki liggur fyrir hvort tekið verði þátt í Búlgaríu. Tilkynnt var í gær um nýjar reglur um þátttöku í Eurovision í gær.
Þær kveða meðal annars á um að flytjendur þurfi að vera eldri en átján ára og að sigurþjóðir geti misst rétt á að halda keppnina ef vopnuð átök eiga sér stað í landinu.
Búlgaría sigraði Eurovision sem fram fór í Vínarborg í Austurríki í kvöld. Ísrael lenti í öðru sæti og Rúmenía í því þriðja. Þetta er í fyrsta sinn sem Búlgaría fer með sigur af hólmi en landið tók ekki þátt síðustu fjögur ár. DARA með lagið Bangaranga fékk alls 516 stig.
Rúmlega 86 prósent landsmanna horfðu ekki á úrslitakvöld Eurovision sem haldið var í Vín í Austurríki samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Rúmlega 27 prósent sögðust sakna þátttöku Íslands í keppninni en 73 prósent ekki.