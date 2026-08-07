„Nokkuð gott“ að fyrsta höggið hafi komið eftir sjö ára hjólahvísl

Ráðist var á Bjartmar Leósson hjólahvíslara við mathöllina á Hlemmi í gær. Bjartmar segir í færslu í Facebook-hópnum Hjóladót ofl. tapað, fundið eða stolið að hann hafi fengið eitt gott högg og að það sé „spenna í loftinu“. Hann segir annan hafa hótað að berja sig með járnröri.
„Ég geri mér fulla grein fyrir því að auðvitað getur þetta gerst þótt ég reyni eftir fremsta megni að vinna friðsamlega í því sem ég geri. Skrítið að segja þetta en ég kalla það nú bara „nokkuð gott“ að þetta sé fyrsta höggið eftir 7 ára vinnu í þessum málum,“ segir hann í færslunni.
Í samtali við Vísi segir Bjartmar að maðurinn hafi gengið aftan að honum og slegið hann. Hann hafi svo elt hann inn í mathöllina og þá séð hvern hafi verið um að ræða.
„Hann er einn af þeim duglegustu og tekur á við tíu. Þetta er orðið rosalega þreytt og ég er víst að trufla hann við þetta,“ segir Bjartmar og að maðurinn sé verulega ósáttur við hann vegna þess.
Hann segir flesta sem hann á við vegna þjófnaðar vera fólk í miklum fíknivanda sem sé í flestum tilfellum að gera hluti sem það myndi ekki gera væri það ekki svo veikt af fíknivanda.
„En maður getur ekki endalaust sagt aumingja þau, það verður að draga línu og standa fast á sínu. Það eina sem ég óska honum er bati en það verður að draga línu og einhver að standa upp og segja eitthvað,“ segir Bjartmar.
Hann segist vera að meta það hvort hann eigi að kæra mann fyrir árásina og hvaða gagn það geti gert. Maðurinn hafi verið inn og út úr fangelsi árum saman og það hafi lítið gagn gert. Bjartmar segist því ætla að hugsa aðeins hvernig hann ætli að bregðast við.
„En ég kalla það nokkuð gott, eftir sjö ár, að þetta sé í fyrsta skipti sem eitthvað svona gerist. Ég er búin að kynnast fullt af fólki á þessum stað, sumir hjálpa mér og ég hef hjálpað sumum. Mér finnst mjög leiðinlegt að þetta hafi gerst, því mig langar ekki í eitthvað stríð við einhverja einstaklinga, mig langar að sjá breytingu á samfélaginu. Þetta gerist út frá vanrækslu og fjársvelti á ákveðnum sviðum,“ segir Bjartmar.
Hann segir snemmtæka íhlutun skipta verulegu máli og að börnum og ungmennum sé sinnt af alvöru eigi þau við vanda að stríða.
Töluvert hefur verið fjallað um innbrotahrinu í miðbæ Reykjavíkur í sumar. Spurður hvort hann sé að upplifa einhvers konar topp á sínum sjö ára ferli núna segir hann allt yfirleitt lifna við á sumrin, það eigi við um bæði blómin og illgresið.
„Það sprettur allt upp á sumrin. Það er búið að krauma í pottinum mjög lengi en nú sauð upp úr. Þetta er búið að vera í gangi í nokkur ár en umræðan verður fyrst alvarleg núna þegar þetta fer yfir einhver mörk. Það eru mörg innbrot á stuttum tíma. En þetta er búið að vera svona í mörg ár en kemur í bylgjum.“
Hann segir þessi mál í 95 prósent tilfella tengjast fólki með fíknivanda.
„Þetta er bara þannig að fólk upplifir sig bara útskúfað, það er háð sterkum efnum og það eina sem blasir við er að það þarf að bjarga sér og gerir það á kolólöglegan hátt, með því að stela eða með öðrum leiðum.“
Hann segir að þó svo að ráðist hafi verið á hann í gær sé hann alls ekki á leið að slaka á eða hætta.
„Nei, það er ekki sjéns. Ef eitthvað er þá gefur þetta gefa byr undir báða vængi og þá meina ég ekki að ég sé að fara í eitthvað stríð. Ég vil bara sjá alvöru breytingar á kerfunum. Ég taggaði Hildi Björnsdóttur borgarstjóra og Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í færslunni því það þarf að gera eitthvað. Ég hef skilning á að þær tóku við erfiðum pakka en þetta er rauðglóandi og það þarf að brainstorma og finna lausnir.“
Hildur hélt fyrir um tveimur vikum tvo fundi með íbúum í miðbæ Reykjavíkur um innbrot og viðbrögð við þeim. Eftir fundinn var tilkynnt að til skoðunar væri að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað er með öryggismyndavélum. Þá var einnig tilkynnt að ráðast ætti í nágrannavörsluátak í Reykjavík í kjölfar innbrotahrinu.
Fjallað var um það á Vísi í gær að yfirfullir fangaklefar hafi reynst lögreglu fjötur um fót í baráttunni gegn innbrotahrinu í miðbæ Reykjavíkur þar sem ekki hefur verið hægt að vista grunaða í fangageymslum. Lögreglufulltrúi sagði lögreglu þó farna að sjá til lands en enn væri tilefni fyrir fólk að gæta vel að heimilum sínum.
Bjartmar sótti ekki fundinn sem borgarstjóri hélt um innbrotahrinuna en segir þau hafa talað saman og hún tekið vel í það sem hann sagði um málið og þær lausnir sem hann lagði til.