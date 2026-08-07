Fyrirhuguðum fyrirlestri um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu, sem Carl Baudenbacher fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins á að halda 10. ágúst næstkomandi hefur verið færður úr hátíðarsal Háskóla Íslands. Ástæðan mun vera sú að fyrirlesturinn var álitinn of pólitískur.
Þetta kemur fram á DV, sem hefur upplýsingarnar eftir Silju Báru Ómarsdóttur rektor háskólans.
Í heilsíðuauglýsingu fyrir viðburðinn, sem birtist í Morgunblaðinu í gær virðist sem viðburðurinn sé á vegum samtakanna Áfram Ísland, sem berjast fyrir því að landsmenn segi „nei“ í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Jafnframt stæði Almenna bókafélagið fyrir viðburðinum, sem og Rannsóknarsetur í stjórnmálum og efnahagsmálum við Félagsvísindastofnun.
Þá er Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti lýðveldisins, auglýstur sem fundarstjóri, en hann hefur einnig verið að berjast fyrir „nei-inu“ og hélt meðal annars ræðu á stofnviðburði Áfram Íslands.
Í svari Silju Báru til DV sagði hún að háskólinn hefði enga aðkomu að umræddum fyrirlestri. Þá hefði sá sem hafði sótt um að fá salinn til afnota hafi ekki greint frá því að viðburðurinn væri á vegum Áfram Ísland.
„Hátíðasalur í Aðalbyggingu er aðeins leigður út fyrir viðburði sem eru á vegum Háskóla Íslands eða tengjast starfsemi hans beint. Háskóli Íslands hefur enga aðkomu að þeim viðburði sem hér um ræðir. Í umsókn um leigu á salnum fyrir viðburðinn kom ekki fram að hann væri á vegum hreyfingarinnar „Áfram Ísland“ og hefði slík umsókn ekki verið samþykkt á grundvelli þeirra almennu sjónarmiða sem um salarleiguna gilda. Unnið er að því að finna annan vettvang fyrir viðburðinn.“
Þá kom fram að háskólinn hafi boðið þeim annan húsakost fyrir viðburðinn.
Ekki náðist í Silju Báru Ómarsdóttur rektor við vinnslu fréttarinnar.