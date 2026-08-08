Einn bíll hafnaði utan vegar eftir umferðarslys á Vesturlandsvegi í gær. Slysið varð vegna framúraksturs samkvæmt lögreglu. Einnig var tilkynnt um vasaþjófnað í miðborginni.
Enginn er talinn slasaður en lögregla biðlar til ökumanna um að aka varlega í umferðinni, sérstaklega þegar kemur að framúrakstri. Ekki eigi að taka fram úr nema öruggt sé og þegar alvöru þörf er á.
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Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Lögreglunni barst einnig tilkynning um vasaþjófnað við Hallgrímskirkju. Meintir þjófar fundust ekki. Lögregla biður fólk um að hafa augun opin á helstu ferðamannastöðum borgarinnar.
Álíka mál hafa komið upp á vinsælum ferðamannastöðum úti á landi.
Nokkur útköll bárust vegna slagsmála í miðbæ Reykjavíkur og sinnti lögreglan einnig hávaðakvörtunum, þá helst samkvæmishávaða.