Teitur Atlason, fyrrverandi varaborgarfulltrúi, hefur fengið sig fullsaddan af innbrotahrinu sem nú geisar í miðborg Reykjavíkur og nágrenni. Nú síðdegis var brotist inn í bílskúr heimilis hans á meðan eiginkona hans var heima. Hann kallar eftir því að lögreglan taki sig taki og stingi þeim sem eru ábyrgir fyrir hrinunni í steininn.
Teitur greinir frá innbrotinu í Facebookhópnum Vesturbærinn og deilir stuttu myndskeiði, sem dyrabjöllumyndavél heimilisins náði af innbrotsþjófinum.
„Þess má geta að kona mín var heima en náði ekki í skottið á þessum innbrotsþjófi. Ég er miður mín og vil að þessu ömurlega ástandi linni,“ segir hann meðal annars.
Þegar Vísir náði tali af Teiti var hann í miðjum klíðum við að negla slagbrand fyrir dyrnar að bílskúrnum. Hann segir að innbrotsþjófurinn hafi spennt upp hurðina án þess að skemma hana illa, enda hafi hún verið orðin gömul og hálfónýt.
„En konan mín var samt heima, það virðist ekki hafa stoppað þessa þrjóta. Ég sé samt í fljótu bragði ekki að neitt sé horfið en mér sýndist viðkomandi skoppa í burtu með eitthvað innanklæða. Þannig að það kemur bara í ljós en það er svo sem ekkert ógurlegt tjón, þetta eru verkfæri sem ég er með hérna, engir hundrað þúsund kallar.“
Þrátt fyrir að tjónið virðist við fyrstu sýn ekki mikið segir Teitur að innbrotinu fylgi alls ekki góð tilfinning. Sér í lagi þar sem hann hafi rætt við mann sem þekki til slíkra mála, sem telji að um svokallaðan „spotter“ gæti hafa verið um að ræða. Það er að segja innbrotsþjóf sem fer á undan til þess að taka aðstæður út áður en skæðari þjófar láta til skarar skríða.
Hann hafi verið nýkominn heim og því ekki búinn að kæra atvikið til lögreglu, sem hann muni þó gera og afhenda lögreglu upptöku úr öryggismyndavél heimilisins.
„Það er eitthvað að gerast núna. Það er einhver plága núna hérna í 101 og 107. Það var brotist síðast inn í bíl hjá dóttur minni í fyrradag og fjöldann allan af bílum við Ásvallagötu sömu nótt. Það þarf ekki annað en að skanna hverfasíðurnar til að sjá að á hverjum einasta degi er einhver tilkynning um eitthvað ömurlegt.“
Teitur segist gera sér grein fyrir því að sá sem braust inn til hans sé að öllum líkindum ekki þjófur í atvinnuskyni heldur einstaklingur sem á við fíkniefnadjöfulinn að etja.
„Þetta er fólk sem er örugglega fíklar eða eitthvað slíkt en ég vil samt ekki hafa þau inni í mínum híbýlum, þó að þau eigi örugglega bágt. Það eru margir sem eiga bágt en stela ekki. Það þarf að breyta þessum hugsunarhætti hjá þjóðinni að það sé einhvern veginn afsökun fyrir afbrotum að viðkomandi eigi við einhvern vanda að stríða. Margir eiga við vanda að stríða en eru ekki í innbrotum.“
Þá segist hann telja það barnalegan hugsunarhátt að halda því fram að innbrotahrina af þessu tagi geti á einhvern hátt verið öðrum að kenna en þeim sem brjótast inn.
„Viðkomandi þarf að gera eitthvað annað, finna aðrar leiðir. Og það á ekki að skamma stjórnmálamennina þó að einhver brjótist inn í bílskúr í 101. Það er bara algjör þvæla.“
Sem áður segir var kona Teits heima þegar innbrotsþjófurinn spennti upp hurðina og að hans sögn gerir það innbrotið þeim mun óþægilegra.
„Maður er aðeins meira vakandi, þú veist. Lífið er aðeins verra eftir þetta, þökk sé einhverri manneskju sem á kannski voðalega bágt, en mér er alveg sama. Ég vil bara að hún skili því sem hún tók af mér.“
Loks hvetur hann Reykvíkinga og alla landsmenn til þess að vera með augun vakandi og hætta að umbera „þetta rugl“. Ástandið sé orðið óþolandi og fregnir berist af innbrotum á hverjum einasta degi.
„Við þurfum að stoppa þetta einhvern veginn. Ég á ekki endilega svör við því hvernig á að stoppa þetta en það hlýtur að koma til að lögreglan þurfi að girða sig í brók og koma þessu fólki úr umferð. Það er vitað hverjir þetta eru.“