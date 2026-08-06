Innlent

Fjöl­skyldan með á þriðja kíló af kókaíni

Árni Sæberg skrifar
Fimm Kólumbíumenn voru teknir í tollinum á tveimur dögum nýverið. Talið er að mál þeirra tengist.
Fimm Kólumbíumenn voru teknir í tollinum á tveimur dögum nýverið. Talið er að mál þeirra tengist. Vísir/Vilhelm

Þrír Kólumbíumenn, sem sætt hafa gæsluvarðhaldi frá 29. júlí, voru gripnir með 2,4 kíló af kókaíni í farangri sínum. Daginn eftir voru tveir Kólumbíumenn til viðbótar teknir með 1,7 kíló af sama fíkniefni á Keflavíkurflugvelli.

Talsvert hefur verið fjallað um mál Kólumbíumannanna þriggja síðustu daga en fjölskyldur þeirra sögðust ekkert hafa heyrt í þeim í lengri tíma og síðar kom í ljós að þeir sættu gæsluvarðhaldi vegna gruns um fíkniefnabrot.

Lögreglan á Suðurnesjum hefur haldið spilunum þétt að sér vegna málsins en nú hefur hún gefið frá sér fréttatilkynningu vegna þess.

Gæsluvarðhald framlengt

Þar segir að málavextir séu með þeim hætti að tollgæslan á Keflavíkurflugvelli stöðvaði þrjá við komuna til landsins aðfararnótt 29. júlí síðastliðinn. Við leit í farangri þeirra hafi  fundist pakkningar sem innihéldu 2,4 kíló af kókaíni. Hin grunuðu, sem séu kólumbískir ríkisborgarar, hafi komið frá Spáni og verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til miðvikudagsins 5. ágúst síðastliðins. 

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi farið fram með kröfur um framlengingu gæsluvarðhalds og Héraðsdómur Reykjaness úrskurðað hin grunuðu í gæsluvarðhald til miðvikudagsins 12. ágúst næstkomandi.

Tveir til

Daginn eftir, fimmtudaginn 30. júlí síðastliðinn hafi tollgæslan á Keflavíkurflugvelli stöðvað tvo, sem einnig hafi komið frá Spáni. Við leit í farangri þeirra hafi fundist pakkningar sem innihéldu 1,7 kíló af kókaíni. Pakkningarnar hafi reynst vera sams konar þeim sem lagt var hald á deginum áður í fórum þremenninganna. Hin grunuðu, sem einnig séu kólumbískir ríkisborgarar, hafi verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til dagsins í dag 6. ágúst og lögreglustjórinn á Suðurnesjum muni leggja fram kröfu um áframhaldandi gæsluvarðhald.

Rannsóknardeild lögreglustjórans á Suðurnesjum fari með rannsókn málsins, sem sé á frumstigi, og meðal annars sé unnið að því að upplýsa um tengsl málanna. Ekki verði veittar frekari upplýsingar á þessu stigi málsins.

Fíkniefnabrot Kólumbía Keflavíkurflugvöllur

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