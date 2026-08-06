Þrír Kólumbíumenn, sem sætt hafa gæsluvarðhaldi frá 29. júlí, voru gripnir með 2,4 kíló af kókaíni í farangri sínum. Daginn eftir voru tveir Kólumbíumenn til viðbótar teknir með 1,7 kíló af sama fíkniefni á Keflavíkurflugvelli.
Talsvert hefur verið fjallað um mál Kólumbíumannanna þriggja síðustu daga en fjölskyldur þeirra sögðust ekkert hafa heyrt í þeim í lengri tíma og síðar kom í ljós að þeir sættu gæsluvarðhaldi vegna gruns um fíkniefnabrot.
Lögreglan á Suðurnesjum hefur haldið spilunum þétt að sér vegna málsins en nú hefur hún gefið frá sér fréttatilkynningu vegna þess.
Þar segir að málavextir séu með þeim hætti að tollgæslan á Keflavíkurflugvelli stöðvaði þrjá við komuna til landsins aðfararnótt 29. júlí síðastliðinn. Við leit í farangri þeirra hafi fundist pakkningar sem innihéldu 2,4 kíló af kókaíni. Hin grunuðu, sem séu kólumbískir ríkisborgarar, hafi komið frá Spáni og verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til miðvikudagsins 5. ágúst síðastliðins.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi farið fram með kröfur um framlengingu gæsluvarðhalds og Héraðsdómur Reykjaness úrskurðað hin grunuðu í gæsluvarðhald til miðvikudagsins 12. ágúst næstkomandi.
Daginn eftir, fimmtudaginn 30. júlí síðastliðinn hafi tollgæslan á Keflavíkurflugvelli stöðvað tvo, sem einnig hafi komið frá Spáni. Við leit í farangri þeirra hafi fundist pakkningar sem innihéldu 1,7 kíló af kókaíni. Pakkningarnar hafi reynst vera sams konar þeim sem lagt var hald á deginum áður í fórum þremenninganna. Hin grunuðu, sem einnig séu kólumbískir ríkisborgarar, hafi verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til dagsins í dag 6. ágúst og lögreglustjórinn á Suðurnesjum muni leggja fram kröfu um áframhaldandi gæsluvarðhald.
Rannsóknardeild lögreglustjórans á Suðurnesjum fari með rannsókn málsins, sem sé á frumstigi, og meðal annars sé unnið að því að upplýsa um tengsl málanna. Ekki verði veittar frekari upplýsingar á þessu stigi málsins.