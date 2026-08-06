Maðurinn sem var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald í gær í tengslum við mannslát í Kópavogi er grunaður um að hafa orðið föður sínum að bana í heimahúsi í Kópavogi þarsíðustu helgi. Maðurinn sem um ræður hefur glímt við andleg veikindi til lengri tíma.
Karlmaður á sjötugsaldri fannst látinn í Salahverfinu í Kópavogi sunnudaginn 26. júlí. Lögreglu grunaði fljótlega í kjölfarið að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti og var sonur mannsins á fimmtugsaldri handtekinn þriðjudaginn 28. júlí og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald daginn eftir í tengslum við málið. Í gær var maðurinn úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna grunaður um að hafa orðið föður sínum að bana.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur maðurinn glímt við andleg veikindi til lengri tíma en ekki liggur fyrir hvort hann hafi brotaferil að baki. Sterkur grunur liggur fyrir í málinu.
Agnes Eide Kristjánsdóttir, yfirlögregluþjónn rannsóknarsviðs lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtali við fréttastofu að lögreglan sé komin með skýra mynd af málavöxtum og að um mannlegan harmleik innan fjölskyldu sé að ræða.
Samkvæmt heimildum fréttastofu fannst vopn ekki á vettvangi og er morðvopn ekki meðal rannsóknargagna. Sá grunaði hefur stöðu sakbornings og hefur verið á stofnun hér á landi vegna andlegra veikinda. Um viðkvæmt mál sé að ræða og verst lögregla frekari fregna af málinu.