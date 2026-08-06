Einn þekktasti stuðningsmaður Ísraelshers, bandaríski rabbíninn Shmuley Boteach, birti í gær myndband á Instagram-síðu sinni af Íslendingi, Samúel Guðmundssyni, og sakar hann um gyðingahatur og áreitni.
Samúel gekk upp að Shmuley í miðbæ Akureyrar og bað hann að vera með sér í myndbandi undir því yfirskini að hann væri aðdáandi. Þegar þeir voru saman komnir í mynd sagði hann svo: „Fuck Israel“ eða „Til fjandans með Ísrael“.
Shmuley brást afar illa við þessu og gekk á eftir Samúel og kærustu hans og birti af því um níu mínútna myndband þar sem hann sakaði hann um áreitni og gyðingahatur. Hann talaði um Ísrael og stuðning Bandaríkjanna við Ísland í seinni heimsstyrjöldinni. Í myndbandinu segist Shmuley ætla að kæra hann fyrir hatursorðræðu en samkvæmt upplýsingum frá embætti Lögreglunnar á Norðurlandi eystra hefur engin kæra borist embættinu. Bæði myndbönd er hægt að sjá að neðan.
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Fjallað var um það á vef Mannlífs við lok síðasta mánaðar að Shmuley væri á Íslandi í fríi ásamt syni sínum sem sjálfur hefur barist með Ísraelsher á bæði Gasa og í Líbanon. Shmuley er afar virkur á Instagram og hefur birt fjölda myndbanda og mynda af ferðalagi fjölskyldunnar um Ísland. Þar birtir hann bæði myndir af náttúru og skoðunarferðum en líka viðtöl þeirra feðga við, til dæmis, hollenska hermenn.
Shmuley er Bandaríkjamaður, búsettur í New Jersey, en var búsettur í Bretlandi um nokkurn tíma. Shmuley hefur gefið út nokkrar bækur og er með sjónvarpsþátt. Um hundrað þúsund fylgja honum á Instagram. Shmuley er, meðal annars, þekktur fyrir að hafa unnið með tónlistarmanninum Michael Jackson um síðustu aldamót að stofnun sjóðsins Heal the Kids.
Samúel segir í skriflegu svari til Vísis að hann hafi verið staddur á Akureyri í fríi með kærustu sinni og þau hafi verið úti að labba eftir kvöldmat þegar hann sá Shmuley fyrir algjöra tilviljun með syni sínum. Hann hafi séð frétt á vef Mannlífs um veru hans á landinu og var því nokkuð viss um að þetta væri hann.
„Ég tók kærustu mína afsíðis örstutt til að útskýra í stuttu máli það sem þessi maður stæði fyrir og væri ábyrgur fyrir. Ég sagði svo að ég myndi ekki geta lifað með sjálfum mér ef ég léti þetta ósagt og fór og talaði við hann. Ég tók upp myndband af fyrstu kynnunum þarna, hann sagðist vera í símanum við lögfræðing en samþykkti að vera með því ég sagðist vera aðdáandi. Um leið og hann var kominn á filmuna brosti ég og sagði „fuck Israel“ og svo „welcome to Iceland“,“ segir Samúel.
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Eftir það hafi þeir feðgar elt parið og Samúel segir „það lágkúrulegasta“ að þeir hafi elt kærustu hans sem átti ekki sök í málinu.
„Þeir lögðu mér strax orð í munn og ásökuðu mig meira að segja um að hafa sett handlegginn utan um hann, en eins og sést á myndbandinu kom ég aldrei við hann. Hann aftur á móti reyndi ítrekað að labba utan í mig þegar hann var að elta kærustu mína. Ég er alls ekki hissa á þessari hegðun þeirra, hef séð önnur myndbönd þar sem menn ósáttir með þjóðarmorðið á Gaza láta hann heyra það. Hann hótaði mér löggunni og öllu illu. Þeir tveir gátu ekki talað við mig eins og menn, sem útskýrir karakter þeirra fullvel að mínu mati,“ segir Samúel.
Hann segist hafa séð myndbönd af Shmuley í New York, þar sem hann býr, þar sem hann hleypur að lögreglubifreið og sakar mann um að hafa ráðist á sig sem ekki gerði það.
„Þannig ég var við öllu búinn, enda reyndu þeir allt.“
Samúel segist lengi hafa vitað um Shmuley vegna stríðs Ísraels í Palestínu.
„Hann er mjög virkur stuðningsmaður helfarar þeirra. Hann er að sama skapi óheiðarlegur og reynir sitt allra besta til að fá viðbrögð sem varpa neikvæðri mynd af andstæðingum Zionisma, en ég var of rólegur til að hann hefði þau viðbrögð úr mér. Ég hélt minni ró og leyfði honum að hlaupa þarna fram og til baka. Hann málar sig alltaf sem eitthvað fórnarlamb þegar fólk af götunni gagnrýnir hann, eins og hann hafi ekki verið gangandi um með bókstaflegum IDF-liða. Hann er orðinn að ákveðnu athlægi á netinu, segist vera af útvalda kynþætti guðs og að heimurinn sé hans og svo framvegis,” segir Samúel.
Hann segist mjög ánægður með að hafa staðið fyrir sínu og gripið tækifærið.
„Í allan dag hefur streymt inn stuðningur frá liði alls staðar frá, sem er magnað að sjá. Fólk er fullvaknað yfir stríðsglæpum Ísraela og vonandi fær þetta fleiri til að láta í sér heyra. Íslendingar eru duglegir að láta stuðningsmenn þjóðarmorðs vita að þeir eru ekki velkomnir,“ segir hann að lokum.
Hamas-samtökin segjast ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gasa og fari af svæðinu.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samkomulag í höfn um afvopnun Hamas á Gasa og brottför Ísraelshers af svæðinu. Málið er þó langt í frá eins einfalt og það virðist, ef marka má yfirlýsingar Hamas og Ísrael.