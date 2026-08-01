Munum sem voru í eigu Gísla á Uppsölum hefur verið safnað saman á nýrri sýningu á bænum hans í Selárdal. Einn þeirra sem stendur á bak við verkefnið segir Gunnar kominn heim og er stoltur af því að fá að lyfta sögu hans og lífshlaupi.
Unnið hefur verið að því að koma upp safni Gísla á Uppsölum í nokkur ár og Kári G. Schram einn hvatamaður þess segir að síðustu þrjú sumur hafi farið í að koma bænum, sem stendur innarlega í Selárdal, í stand.
„Húsið var svolítið illa á sig komið og við þurftum að laga þetta allt til og græja. Svo erum við núna búin að vera setja upp sýningu sem við erum að klára og hún verður tilbúin fyrir opnunina 7. ágúst, sem verður á Selárdalshátíðinni sem við höldum alltaf annað hvert ár,“ segir Kári.
Hópurinn sem stendur á bak við safnið hefur sankað að sér ýmsum munum sem voru í eigu Gísla.
„Við erum að tala um stólinn hans, hattinn, jakkann, gleraugun og húsmuni líkt og borðin og rúmið þannig það er allt komið þangað til baka. Þess vegna segjum við að okkur finnist eins og hann sé kominn heim með alla sína muni.“
Mununum hefur verið komið fyrir í gamla herbergi Gísla þar sem fólk mun geta virt þá fyrir sér. Á safninu verður einnig myndbandsverk, frásagnir af Gísla og ljósmyndir auk ýmiss konar fróðleiks. Kári rekur einnig Listasafn Samúels í Selárdal og er hugmyndin sú að gera dalinn að enn betri áfangastað fyrir ferðamenn sem geti þá heimsótt bæði söfnin.
Kári bendir á að Gísli hafi öðlast sess í hjörtum landsmanna eftir sýningu á sjónvarpsþættinum Stiklum þar sem Ómar Ragnarsson heimsótti hann og sýndi frá lífi einbúans í dalnum. Hann er stoltur af því að fá að lyfta hans sögu og segir marga hafa kíkt við á meðan verið var að gera upp húsið.
„Það kom okkur bara verulega á óvart hvað hann á fallegan stað í hugum Íslendinga og þess vegna er gaman að geta gert þetta að fallegri sýningu til þess að yngri kynslóðir fái að upplifa þessa sögu. Hann var sérstakur og einstakur maður og saga hans og lífshlaup voru náttúrulega mjög sérstök líka.“