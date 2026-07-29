Lögregla stöðvaði ökumann fyrir of hraðan akstur í Hlíðahverfi Reykjavíkur sem keyrði á nánast tvöföldum hámarkshraða. Hraði hans mældist 87 kílómetrar á klukkustund þar sem hæsti leyfilegi hraði er 50 kílómetrar á klukkustund. Málinu var lokið á staðnum með greiðslu sektar.
Lögreglan hafði afskipti af í það minnsta tveimur ökumönnum í Árbæ. Annar keyrði á 124 kílómetra hraða á klukkustund, sem er 44 kílómetrum yfir hámarkshraða vegarins þar sem hann var stöðvaður.
Þá var annar ökumaður í Árbæ sem sannarlega gaf hugmyndafluginu lausan tauminn þegar hann keyrði á 110 þar sem hámarkshraði var 80 kílómetrar á klukkustund, með farm á palli bílsins sem stóð langt aftur af honum, á meðan hann talaði í símann undir stýri. Sá virðist hafa sloppið ágætlega því málið var afgreitt með sekt.
Innbrot héldu áfram í Hlíðahverfi en þar var brotist inn í bílskúr. Gerandi málsins er ókunnur á þessu stigi máls. Hið sama má segja um gerendur í ráni í verslun í póstnúmeri 108 þar sem peningaskúffa var tekin, en málið er í rannsókn.