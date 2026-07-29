Horfðu á bílinn velta hring eftir hring niður fjallið

Fjölskylda á ferðalagi um Vestfirði reiknaði með því versta þegar hún horfði á bíl velta niður hlíðar Bolafjalls um þrjúleytið í dag. Þau trúðu ekki sínum eigin augum þegar þau sáu konu skríða út úr bílflakinu sem var í algjörri klessu. Ótrúlegt en satt er konan aðeins slösuð á handlegg.
„Við ætluðum að keyra upp fjallið og sáum að það voru fjórir bílar á leiðinni upp,“ segir Erika Björg Richardsdóttir. Hún var á flakki með móður sinni Ágústu og bróður sínum Jóni Steinari þegar atvikið varð.
„Þessi bíll var fremstur,“ segir Erika og Jón Steinar telur að bíllinn hafi líklega verið Duster eða Jimmy-jepplingur og með einingu á þakinu.
Þau geta ekki fullyrt hvað gerðist en telja líklegast að hjól hafi farið út af veginum og í framhaldinu hafi bíllinn fylgt í heild sinni. Þau sáu fyrst eininguna af þakinu falla niður og bílinn í kjölfarið velta niður fjallið, hring eftir hring.
Erika segir þau hafa hringt í lögregluna á meðan þau horfðu á bílveltuna sem tók nokkurn tíma enda fallið mikið.
„Bíllinn rúllar í marga marga hringi áður en hann klessir á risastein og stoppar,“ segir Erika.
Við tók stutt bið áður en þau sáu hreyfingu. Manneskja skreið út úr bílflakinu.
„Við erum rosalega glöð að heyra að það var bara ein manneskja. Við vorum að vona að það væru ekki fleiri þarna inni,“ segir Erika.
Viðbragðsaðilar hafi komið á svæðið eftir um tuttugu mínútur en litlu fyrr hefði kona sem var að hlaupa niður fjallið komist að konunni.
„Það var svolítið erfitt að komast að henni,“ segir Jón Steinar.
Fjölskyldan hafði ætlað upp á Bolafjall eftir að hafa heyrt af vinsælum útsýnispalli á toppi fjallsins. Eftir að hafa orðið vitni að ósköpunum ákváðu þau að sleppa því að keyra upp á fjallið og nýta daginn í annað.
„Við hættum við að fara upp eftir þetta.“
Myndin sem fylgir fréttinni er tekin úr nokkurri fjarlægð og aðeins augnablikum eftir slysið. Hún var tekin að ósk lögreglunnar og er meðal gagna málsins.
„Maður hefur aldrei séð svona margar veltur. Það er kraftaverk að einhver hafi verið á lífi,“ segir Ágústa.
„Við héldum að það væri ekki séns að lifa þetta af,“ bætir Jón Steinar við.
„Við trúðum því ekki þegar við sáum hreyfingu í bílnum,“ segir Erika.