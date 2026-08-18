Richard Masters, forstjóri ensku úrvalsdeildarinnar, er einn af fjölmörgum innan fótboltaheimsins sem hafa gagnrýnt aðgerðir Gianni Infantino, forseta FIFA. Masters segir að Infantino hafi ýtt á „sjálfseyðingarhnappinn“ þegar hann kynnti áformin sín.
Síðan Gianni Infantino kynnti áform sín um að selja hluta FIFA, þar með talið heimsmeistaramótið, til einkarekinna fjárfesta hefur stuðningur hans farið minnkandi með deginum. Nú hefur forstjóri ensku úrvalsdeildarinnar, Richard Masters, gengið í þann hóp.
Masters studdi enska knattspyrnusambandið í að draga stuðning sinn við Infantino til baka. Einnig vildi hann að nýr forseti FIFA yrði kosinn sem gæti sameinað knattspyrnuheiminn.
Í viðtali við BBC Sport sagði hann að FIFA væri að búa til sín eigin vandamál.
„Þetta er sjálfsskaði hjá FIFA. Sambandið er einfaldlega að ýta á sjálfseyðingarhnappinn og afleiðingarnar leiða til lausna sem þarf að finna.“
Þrátt fyrir að ýmsir hafi gagnrýnt ákvarðanir Infantino hafa einhver knattspyrnusambönd stutt hann í sínum aðgerðum. Nokkur sambönd mættust á fundi í Marokkó og þar tilkynntu knattspyrnusambönd Afríku, Suður-Ameríku og Eyjaálfu að þau ætluðu að halda stuðningi við Infantino áfram.
Masters tók fram að markmið FIFA væri ekki að græða peninga. Áhersla sambandsins ætti aldrei að vera á að græða peninga heldur aðeins að ákveða hvað er best fyrir fótboltann.
Kosningar fyrir forseta FIFA verða í mars á næsta ári en framboð til forseta verða að berast til sambandsins fyrir 18. nóvember. Eins og staðan er núna hefur enginn boðið sig fram gegn Infantino. Richard Masters er þó bjartsýnn á að það muni koma forsetaframbjóðandi sem mun sameina knattspyrnuheiminn en hann hefur sundrast eftir áætlanir Gianni Infantino.