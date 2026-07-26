Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Kolbeinn Kristinsson skrifar 26. júlí 2026 22:30 Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, er á leið á sína fyrstu Þjóðhátíð því Framarar mæta ÍBV úti í Eyjum um verslunarmannahelgina. Vísir/Anton Brink Rúnar Kristinsson þjálfari Fram taldi markalaust jafntefli liðsins gegn FH á Lambhagavelli sanngjörn úrslit. Honum fannst gæði liðanna á síðasta þriðjungi vallarins hafa verið of lítil til þess að annað þeirra verðskuldaði sigurinn. „Ég held að bæði lið geti sætt sig við þetta jafntefli. Þetta var ekkert sérstakur fótboltaleikur. Það var spilað ágætlega inn á milli en næstsíðasta og síðasta sendingin, fyrirgjafirnar og allt slíkt var bara lélegt hjá báðum liðum,“ sagði Rúnar eftir leik. Færin voru af skornum skammti en bæði lið fengu þó tækifæri til að stela sigrinum undir lokin. Fram fékk gott færi þegar Róbert ætlaði að renna boltanum fyrir á liðsfélaga sinn Jakob en sendingin var ekki nægilega nákvæm og rataði ekki alla leið. Hinum megin komst Kjartan Kári Halldórsson einn gegn markverði Fram án þess að ná að nýta færið. „Það vantaði einfaldlega gæði á síðasta þriðjungi vallarins.“ Rúnar sagði hitann á vellinum einnig hafa sett mark sitt á leikinn. Veðrið hafi verið gott en aðstæður erfiðar fyrir leikmenn beggja liða þegar leið á kvöldið. „Það var mikill hiti niðri á vellinum og ég held að það hafi dregið af mönnum. Menn voru orðnir þreyttir og leikurinn í heild sinni var ekkert sérstakur. En vel dæmdur leikur og ekkert út á dómgæsluna að setja.“ Næsti leikur Fram er gegn ÍBV í Vestmannaeyjum laugardaginn 1. ágúst. Leikurinn fer fram um Þjóðhátíðarhelgina og viðurkenndi Rúnar að það yrði ný upplifun fyrir hann. „Það er alltaf gaman að koma til Vestmannaeyja og alltaf frábært þar. Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð og aldrei spilað leik á Þjóðhátíð, þannig að þetta verður áhugavert. Vonandi fáum við gott veður, fullt af fólki á völlinn og getum gert betur en við gerðum hér í kvöld.“ Besta deild karla Fram FH Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Íslenski boltinn Lokadagur heimsleikanna í CrossFit: Í hvaða sætum enda Íslendingarnir? Sport Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Fótbolti Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport Fleiri fréttir Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina ÍA-Stjarnan 5-1: Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjör: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Sjá meira