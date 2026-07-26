Íslenski boltinn

Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóð­há­tíð

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, er á leið á sína fyrstu Þjóðhátíð því Framarar mæta ÍBV úti í Eyjum um verslunarmannahelgina.
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, er á leið á sína fyrstu Þjóðhátíð því Framarar mæta ÍBV úti í Eyjum um verslunarmannahelgina. Vísir/Anton Brink

Rúnar Kristinsson þjálfari Fram taldi markalaust jafntefli liðsins gegn FH á Lambhagavelli sanngjörn úrslit. Honum fannst gæði liðanna á síðasta þriðjungi vallarins hafa verið of lítil til þess að annað þeirra verðskuldaði sigurinn.

„Ég held að bæði lið geti sætt sig við þetta jafntefli. Þetta var ekkert sérstakur fótboltaleikur. Það var spilað ágætlega inn á milli en næstsíðasta og síðasta sendingin, fyrirgjafirnar og allt slíkt var bara lélegt hjá báðum liðum,“ sagði Rúnar eftir leik.

Færin voru af skornum skammti en bæði lið fengu þó tækifæri til að stela sigrinum undir lokin. Fram fékk gott færi þegar Róbert ætlaði að renna boltanum fyrir á liðsfélaga sinn Jakob en sendingin var ekki nægilega nákvæm og rataði ekki alla leið. Hinum megin komst Kjartan Kári Halldórsson einn gegn markverði Fram án þess að ná að nýta færið.

„Það vantaði einfaldlega gæði á síðasta þriðjungi vallarins.“

Rúnar sagði hitann á vellinum einnig hafa sett mark sitt á leikinn. Veðrið hafi verið gott en aðstæður erfiðar fyrir leikmenn beggja liða þegar leið á kvöldið.

„Það var mikill hiti niðri á vellinum og ég held að það hafi dregið af mönnum. Menn voru orðnir þreyttir og leikurinn í heild sinni var ekkert sérstakur. En vel dæmdur leikur og ekkert út á dómgæsluna að setja.“

Næsti leikur Fram er gegn ÍBV í Vestmannaeyjum laugardaginn 1. ágúst. Leikurinn fer fram um Þjóðhátíðarhelgina og viðurkenndi Rúnar að það yrði ný upplifun fyrir hann.

„Það er alltaf gaman að koma til Vestmannaeyja og alltaf frábært þar. Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð og aldrei spilað leik á Þjóðhátíð, þannig að þetta verður áhugavert. Vonandi fáum við gott veður, fullt af fólki á völlinn og getum gert betur en við gerðum hér í kvöld.“

Besta deild karla Fram FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið