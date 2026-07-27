Hrannar Bogi Jónsson hefur verið ráðinn þjálfari 2. flokks karla hjá KR og mun samhliða því starfa í teymi meistaraflokks liðsins. Hann hætti hjá Stjörnunni fyrr í sumar.
Hrannar var aðstoðarþjálfari Jökuls Elísabetarsonar hjá Stjörnunni en hélt áfram störfum um nokkurra vikna skeið eftir að Jón Þór Hauksson tók við Garðbæingum.
Hann baðst hins vegar lausnar í lok júní og Stjarnan tilkynnti um starfslok hans í byrjun þessa mánaðar.
Hann hefur nú verið ráðinn til KR, samkvæmt yfirlýsingu Vesturbæinga. Hrannar Bogi mun þjálfara 2. flokk karla hjá félaginu út sumarið og einnig vera hluti af meistaraflokksteymi liðsins.
Áður stýrði Hrannar liði Augnabliks, en hann spilaði fyrir það lið undir stjórn Jökuls Elísabetarsonar, áður en þeir störfuðu síðar saman í Garðabæ.