Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. júlí 2026 09:28 Frakkland varð heimsmeistari árið 2018, vann silfur 2022 en hafnaði í fjórða sæti í sumar. Denis Thaust/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Zinédine Zidane var kynntur sem landsliðsþjálfari Frakklands í fótbolta á blaðamannafundi í morgun. Hann tekur við af Didier Deschamps sem hætti að loknu HM eftir fjórtán ár við stjórnvölinn. Zidane, fyrrum landsliðsmaður Frakklands sem varð heimsmeistari árið 1998 og endaði landsliðsferilinn með frægum skalla í úrslitaleik HM 2006, stýrði síðast Real Madrid, í annað sinn, árið 2021 en hefur ekki þjálfað undanfarin fimm ár. Hann er að margra mati talinn einn besti fótboltamaður í sögu Frakklands og sem þjálfari stýrði hann ofurliði Real Madrid til sigurs í Meistaradeildinni þrjú ár í röð frá 2016-18. Zidane skrifar undir samning sem tekur gildi þann 1. ágúst og gildir fram yfir heimsmeistaramótið árið 2030. Hann mun kynna starfsteymi sitt í byrjun september, á svipuðum tíma og landsliðshópurinn verður kynntur fyrir fyrstu leiki hans við stjórnvölinn gegn Tyrklandi, Belgíu og Ítalíu í lok september og byrjun október. Á blaðamannafundi í morgun sagði Philippe Diallo, forseti franska knattspyrnusambandsins, að viðræður við Zidane hefðu staðið yfir síðan í febrúar 2025. „Strax í febrúar 2025 hitti ég Zinédine Zidane og hafði samband við hann til að bjóða honum stöðu þjálfara franska landsliðsins okkar. Síðan þá höfum við hist nokkrum sinnum til að skipuleggja komu hans. Þetta var löngun okkur beggja. Annars vegar löngun Zinédine, sem er ein af goðsögnum franskrar knattspyrnu og hafði látið í ljós að einn af draumum hans væri að þjálfa franska landsliðið. Hins vegar löngun sambandsins til að fá einhvern með áru og hæfni, og hjarta stuðningsmanna okkar, til að leiða eitt besta lið heims,“ sagði forsetinn samkvæmt Le‘quipe. La présentation du nouveau sélectionneur de l'Equipe de France en direct. https://t.co/sB88zHliKt— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026 „Ég hef oft sagt það: það er ekkert stærra en franska landsliðið. Það er því mikil gleði og augljóslega mikið stolt að verða þjálfari þessa landsliðs,“ sagði Zidane. „Þetta er líka ábyrgð. Ég vil þakka Philippe Diallo, forseta, framkvæmdastjórninni og franska knattspyrnusambandinu fyrir traustið og votta virðingu mína við fjórtán ára þjónustu Didiers [Deschamps] og starfsfólks hans. Ég hugsa líka sérstaklega til allra þjálfara minna í dag. Það þarf varla að taka það fram að ég hef mikinn metnað fyrir hönd franska landsliðsins.“ Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Rosenborgarar Freys óstöðvandi Fótbolti Dramað á Ítalíu heldur áfram: Maldini hættur eftir aðeins sextán daga í starfi Fótbolti Fleiri fréttir Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Dramað á Ítalíu heldur áfram: Maldini hættur eftir aðeins sextán daga í starfi Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ Hausverkur fyrir Iraola „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Mbappé sár eftir HM Rosenborgarar Freys óstöðvandi Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Úrslitaleikurinn á HM reyndist síðasti leikurinn á ferlinum „Við eigum harma að hefna“ Diomande ætlar til Real Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Sjáðu Sveindísi skora í öðrum leiknum í röð Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum 59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga Sjá meira