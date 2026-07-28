Fótbolti

Zidane nýr lands­liðs­þjálfari Frakk­lands

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Frakkland varð heimsmeistari árið 2018, vann silfur 2022 en hafnaði í fjórða sæti í sumar. 
Frakkland varð heimsmeistari árið 2018, vann silfur 2022 en hafnaði í fjórða sæti í sumar.  Denis Thaust/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zinédine Zidane var kynntur sem landsliðsþjálfari Frakklands í fótbolta á blaðamannafundi í morgun. Hann tekur við af Didier Deschamps sem hætti að loknu HM eftir fjórtán ár við stjórnvölinn.

Zidane, fyrrum landsliðsmaður Frakklands sem varð heimsmeistari árið 1998 og endaði landsliðsferilinn með frægum skalla í úrslitaleik HM 2006, stýrði síðast Real Madrid, í annað sinn, árið 2021 en hefur ekki þjálfað undanfarin fimm ár.

Hann er að margra mati talinn einn besti fótboltamaður í sögu Frakklands og sem þjálfari stýrði hann ofurliði Real Madrid til sigurs í Meistaradeildinni þrjú ár í röð frá 2016-18.

Zidane skrifar undir samning sem tekur gildi þann 1. ágúst og gildir fram yfir heimsmeistaramótið árið 2030. Hann mun kynna starfsteymi sitt í byrjun september, á svipuðum tíma og landsliðshópurinn verður kynntur fyrir fyrstu leiki hans við stjórnvölinn gegn Tyrklandi, Belgíu og Ítalíu í lok september og byrjun október.

Á blaðamannafundi í morgun sagði Philippe Diallo, forseti franska knattspyrnusambandsins, að viðræður við Zidane hefðu staðið yfir síðan í febrúar 2025.

„Strax í febrúar 2025 hitti ég Zinédine Zidane og hafði samband við hann til að bjóða honum stöðu þjálfara franska landsliðsins okkar. Síðan þá höfum við hist nokkrum sinnum til að skipuleggja komu hans. Þetta var löngun okkur beggja. Annars vegar löngun Zinédine, sem er ein af goðsögnum franskrar knattspyrnu og hafði látið í ljós að einn af draumum hans væri að þjálfa franska landsliðið. Hins vegar löngun sambandsins til að fá einhvern með áru og hæfni, og hjarta stuðningsmanna okkar, til að leiða eitt besta lið heims,“ sagði forsetinn samkvæmt Le‘quipe.

„Ég hef oft sagt það: það er ekkert stærra en franska landsliðið. Það er því mikil gleði og augljóslega mikið stolt að verða þjálfari þessa landsliðs,“ sagði Zidane.

„Þetta er líka ábyrgð. Ég vil þakka Philippe Diallo, forseta, framkvæmdastjórninni og franska knattspyrnusambandinu fyrir traustið og votta virðingu mína við fjórtán ára þjónustu Didiers [Deschamps] og starfsfólks hans. Ég hugsa líka sérstaklega til allra þjálfara minna í dag.

Það þarf varla að taka það fram að ég hef mikinn metnað fyrir hönd franska landsliðsins.“

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