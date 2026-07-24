Íslenski boltinn

„Virki­lega sáttur við fram­lag leik­mannanna“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Sölvi Geir Ottesen og strákarnir hans eru með átta stiga forskot á toppi Bestu deildar karla.
Sölvi Geir Ottesen og strákarnir hans eru með átta stiga forskot á toppi Bestu deildar karla. vísir/diego

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með fagmannlega frammistöðu sinna manna eftir 5-1 sigur á Keflavík í 16. umferð Bestu deildar karla.

Víkingar voru með yfirhöndina lengst af og Sölvi sagði liðið hafa komist nálægt þeim staðli sem það vill sýna.

„Já, þetta var virkilega fagmannlegt. Eitt af markmiðunum hjá okkur var að dreifa álaginu á milli leikmanna og mér fannst frammistaðan komast nálægt þeim staðli sem við viljum sýna. Ég er því virkilega sáttur við niðurstöðuna,“ sagði Sölvi Geir eftir leik.

Keflvíkingar minnkuðu muninn í 2-1 strax í upphafi síðari hálfleiks og komust þar með aftur inn í leikinn. Sölvi var ósáttur við hvernig Víkingar komu út úr búningsklefanum, sérstaklega þar sem hann hafði varað leikmenn sína við kæruleysi í hálfleik.

„Það er auðvitað aldrei gott að byrja hálfleik á því að fá á sig klaufalegt mark, sérstaklega þegar maður er nýbúinn að benda á það í hálfleik að við megum ekki verða kærulausir. Við vildum koma inn í seinni hálfleikinn af sama krafti og í þann fyrri.“

Víkingar náðu þó fljótt aftur tökum á leiknum og bættu við þremur mörkum áður en yfir lauk.

„Við unnum okkur smám saman aftur inn í leikinn. Við héldum áfram að reyna að spila okkar leik og síðan tókst okkur að ná aftur stjórninni,“ sagði Sölvi.

Mörk Víkinga komu úr ýmsum áttum og leikmenn sem hafa fengið færri mínútur undanfarið lögðu sitt af mörkum. Ármann Ingi Finnbogason innsiglaði meðal annars sigurinn með fimmta marki liðsins undir lokin.

Sölvi sagði það mikilvægt að leikmenn sem bíða eftir tækifærinu séu tilbúnir þegar kallið kemur.

„Þessir leikmenn hafa verið að bíða eftir sínu tækifæri og þegar það kom sýndu þeir góða frammistöðu. Þeir gáfu allt í þetta og gerðu það sem við höfum verið að leggja upp með.“

Hann var sérstaklega ánægður með breiddina í hópnum og framlag þeirra leikmanna sem komu inn í liðið.

„Það sést að þeir hafa lagt hart að sér og ég er virkilega sáttur við þeirra framlag. Þegar maður horfir á styrk hópsins er alltaf ánægjulegt þegar leikmenn koma inn í liðið eða af bekknum og standa sig vel,“ sagði Sölvi Geir að lokum.

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