„Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 24. júlí 2026 22:50 Sölvi Geir Ottesen og strákarnir hans eru með átta stiga forskot á toppi Bestu deildar karla. vísir/diego Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með fagmannlega frammistöðu sinna manna eftir 5-1 sigur á Keflavík í 16. umferð Bestu deildar karla. Víkingar voru með yfirhöndina lengst af og Sölvi sagði liðið hafa komist nálægt þeim staðli sem það vill sýna. „Já, þetta var virkilega fagmannlegt. Eitt af markmiðunum hjá okkur var að dreifa álaginu á milli leikmanna og mér fannst frammistaðan komast nálægt þeim staðli sem við viljum sýna. Ég er því virkilega sáttur við niðurstöðuna,“ sagði Sölvi Geir eftir leik. Keflvíkingar minnkuðu muninn í 2-1 strax í upphafi síðari hálfleiks og komust þar með aftur inn í leikinn. Sölvi var ósáttur við hvernig Víkingar komu út úr búningsklefanum, sérstaklega þar sem hann hafði varað leikmenn sína við kæruleysi í hálfleik. „Það er auðvitað aldrei gott að byrja hálfleik á því að fá á sig klaufalegt mark, sérstaklega þegar maður er nýbúinn að benda á það í hálfleik að við megum ekki verða kærulausir. Við vildum koma inn í seinni hálfleikinn af sama krafti og í þann fyrri.“ Víkingar náðu þó fljótt aftur tökum á leiknum og bættu við þremur mörkum áður en yfir lauk. „Við unnum okkur smám saman aftur inn í leikinn. Við héldum áfram að reyna að spila okkar leik og síðan tókst okkur að ná aftur stjórninni,“ sagði Sölvi. Mörk Víkinga komu úr ýmsum áttum og leikmenn sem hafa fengið færri mínútur undanfarið lögðu sitt af mörkum. Ármann Ingi Finnbogason innsiglaði meðal annars sigurinn með fimmta marki liðsins undir lokin. Sölvi sagði það mikilvægt að leikmenn sem bíða eftir tækifærinu séu tilbúnir þegar kallið kemur. „Þessir leikmenn hafa verið að bíða eftir sínu tækifæri og þegar það kom sýndu þeir góða frammistöðu. Þeir gáfu allt í þetta og gerðu það sem við höfum verið að leggja upp með.“ Hann var sérstaklega ánægður með breiddina í hópnum og framlag þeirra leikmanna sem komu inn í liðið. „Það sést að þeir hafa lagt hart að sér og ég er virkilega sáttur við þeirra framlag. Þegar maður horfir á styrk hópsins er alltaf ánægjulegt þegar leikmenn koma inn í liðið eða af bekknum og standa sig vel,“ sagði Sölvi Geir að lokum. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Keflavík ÍF Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Guðmundur Oddsson látinn Golf Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Íslenski boltinn Lebron fer til Fíladelfíu Körfubolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp Fótbolti Fleiri fréttir „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Sjá meira