Arnór Gauti Jónsson ákvað að hlusta ekki neina neikvæðni og er mættur til Króatíu. Hann ætlar að skrifa nýjan, og að þessu sinni góðan, kafla í sögu Íslendinga í króatíska boltanum.
Hlutirnir gerðust hratt hjá Arnóri síðustu daga, hann stóð á miðjunni hjá Breiðabliki í síðustu viku en er nú orðinn leikmaður Slaven Belupo í Króatíu.
„Strax eftir síðustu helgi voru einhverjar vendingar og viðræður við Breiðablik. Svo var það á fimmtudaginn sem liðin ná saman og þetta fer að rúlla mjög hratt.
Ég var kominn út á laugardagskvöldi, síðan er deildin bara að byrja á föstudaginn. Risaleikur á móti Dinamo Zagreb, ekki amalegt að byrja þetta þar,“ sagði Arnór í viðtali sem var sýnt í Sportpakka Sýnar í gærkvöld og má sjá hér fyrir neðan.
Arnór er fjórði Íslendingurinn sem fer úr Bestu deildinni í króatísku úrvalsdeildinni. Hinir þrír, Danijel Dejan Djuric, Logi Hrafn Róbertsson og Oliver Heiðarsson náðu engan veginn að fóta sig.
Arnór hefur samt engar efasemdir.
„Nei, ég get ekki sagt það. Ég er mættur bara til að sýna og sanna að ég geti spilað á hærra stigi. Burtséð frá því hvernig öðrum gekk. Þeir voru kannski óheppnir með þjálfara, aðstöðu eða eitthvað. Vonandi lendi ég ekki í einhverju svoleiðis.
Ég mun láta mín örlög í mínar hendur og leggja hart að mér, þá gerast góðir hlutir. Ég hef engar áhyggjur af sögu Íslendinga í deildinni, við þurfum bara að skrifa betri sögu.“
Íslendingar í króatísku úrvalsdeildinni
Danijel Dejan Djuric
Logi Hrafn Róbertsson
Oliver Heiðarsson
Arnór Gauti Jónsson
Arnór ákvað þannig að hafa ekkert samband við forvera sína í Króatíu og fylgja eigin sannfæringu.
„Ég hugsaði bara að ég fengi ekkert voða mikið út úr því að heyra skoðanir þeirra, af því að mér datt í hug að þær yrðu kannski ekkert spes. Ég var samt að íhuga að heyra í þeim núna til dæmis, ef þeir eru með einhver góð ráð um hvernig er best að búa og skoða sig um í Króatíu. Ég geri það kannski í þeim tilgangi, en ekki í þeim tilgangi að vita eitthvað meira um spilamennskuna eða deildina eða eitthvað slíkt.“