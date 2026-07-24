Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Kolbeinn Kristinsson skrifar 24. júlí 2026 22:45 Óskar Borgþórsson var á skotskónum í kvöld. vísir/diego Víkingur vann stórsigur á Keflavík, 5-1, á Víkingsvelli í 16. umferð Bestu deildar karla. Karl Friðleifur Gunnarsson, Stígur Diljan Þórðarson, Óskar Borgþórsson, Tarik Ibrahimagic og Ármann Ingi Finnbogason skoruðu mörk Víkinga en Þorlákur Breki Þ. Baxter minnkaði muninn fyrir Keflavík. Víkingar byrjuðu leikinn af miklum krafti og brutu ísinn strax á fimmtu mínútu. Karl Friðleifur Gunnarsson keyrði þá inn á hægra vítateigshornið og skoraði með laglegu vinstrifótarskoti í fjærhornið. Markið var hans þriðja í deildinni á tímabilinu. Heimamenn héldu áfram að ógna og tvöfölduðu forystuna á 16. mínútu. Markið var keimlíkt því fyrsta, en í þetta sinn var það Stígur Diljan Þórðarson sem keyrði inn á vítateiginn vinstra megin og kláraði virkilega vel með hægri fæti út við stöngina í fjærhorninu. Víkingar höfðu því náð þægilegri tveggja marka forystu snemma leiks og fóru með hana inn í hálfleikinn. Keflvíkingar vöknuðu en Víkingar gerðu út um leikinn Keflvíkingar fengu óskabyrjun á síðari hálfleik og minnkuðu muninn strax á 46. mínútu. Oliver Ekroth missti boltann klaufalega í vörn Víkinga og Þorlákur Breki Þ. Baxter nýtti sér mistökin. Hann skoraði með góðu vinstrifótarskoti sem Aron Snær Friðriksson kom við án þess að ná að verja. Víkingar létu markið ekki slá sig út af laginu og náðu aftur tveggja marka forskoti á 66. mínútu. Heimamenn sýndu þolinmæði í sóknaruppbyggingunni áður en Ásgeir Orri varði boltann út í vítateiginn. Þar var Óskar Borgþórsson fljótur að átta sig og skoraði sitt níunda mark í deildinni. Tarik Ibrahimagic innsiglaði síðan sigur Víkinga á 81. mínútu. Hann lét vaða fyrir utan vítateig og boltinn hafnaði alveg út við stöng. Ármann Ingi Finnbogason bætti svo fimmta marki Íslandsmeistaranna við í uppbótartíma. Eftir mikið bras í vörn Keflvíkinga barst boltinn til Ármanns Inga sem gat vart annað en skorað. Víkingar fögnuðu því afar sannfærandi 5-1 sigri og tóku stigin þrjú á Víkingsvelli. Atvik leiksins Mörkin tvö hjá Víkingi í fyrri hálfleik. Karl Friðleifur og Stígur Diljan voru báðir með stórgóð skot og komu sínu liði í kjörstöðu snemma leiks. Forskot sem Víkingur lét aldrei af hendi. Stjörnur og skúrkar Karl Friðleifur var beittur með sín hlaup upp kantinn og skoraði vitanlega gott mark í fyrri hálfleiknum. Stígur Diljan fær sömuleiðis hrós fyrir sitt mark og innkomu í liðið í kvöld. Helgi Guðjóns skilaði sínu og þá er Gylfi konungur í ríki sínu á miðsvæðinu. Frábært Víkingslið í kvöld heilt yfir og almennt. Hjá Keflavík fær Ásgeir Orri í markinu klárlega útnefningu fyrir að grípa vel inn í oft og tíðum. Sigur Víkings hefði orðið enn stærri ef hans krafta nyti ekki við. Þorlákur Breki skoraði gott mark og barðist eins og ljón í leiknum sömuleiðis. Alpha Conte átti nokkra spretti en komst samt sem áður ekki mikið áleiðis. Oliver Ekroth fær skúrkinn fyrir að missa boltann klaufalega en í kjölfarið minnkaði Keflavík muninn strax í upphafi síðari hálfleiks sem gerði dagsverkið eilítið erfiðara á tímabili. Dómarinn Leikurinn var fagmannlega dæmdur af Gunnari Oddi og hans teymi. Leikur sem fékk heilt yfir að fljóta vel og stóru ákvarðanirnar voru eftir bókinni. Einkunn átta sléttir. Stemning og umgjörð Það var hugguleg föstudagsstemning á Víkingsvelli. Veðrið var milt, sólin skein og umgjörðin vitanlega öll eins og best verður á kosið. Stúkan var ekki þétt setin en þeim mun fleiri fylgdust með á öðrum miðlum, væntanlega. Viðtöl Gylfi Þór: „Skemmtilegra að vinna en að skora sjálfur“ Gylfi Þór Sigurðsson var ánægður með dagsverk Víkinga.vísir/anton Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður Víkings, var ánægður með 5-1 sigur liðsins gegn Keflavík í Víkinni. Víkingar eru með 43 stig eftir 16 umferðir og halda áfram á mikilli siglingu í Bestu deild karla. „Við erum fyrst og fremst ánægðir með að taka þrjú stig hérna í kvöld. Þetta var erfiður leikur, þeir sérstaklega eftir erfiðan leik fyrir þremur dögum, þannig að við erum bara mjög sáttir með að hafa klárað þetta,“ sagði Gylfi eftir leik. Víkingar náðu snemma þægilegri forystu en Keflvíkingar minnkuðu muninn strax í upphafi síðari hálfleiks og komu sér aftur inn í leikinn um tíma. „Við vorum komnir í 2-0 og kannski orðnir aðeins of þægilegir. Þá getur maður farið að gera ráð fyrir því að leikurinn sé búinn en svo var alls ekki. Þeir minnkuðu muninn og við þurftum að hafa fyrir þessu.“ Markaskorunin dreifðist vel á milli leikmanna Víkings en Gylfi var ekki á meðal markaskorara, þrátt fyrir að hafa fengið ágæt færi. „Ég hefði alveg getað skorað í dag. Ég fékk allavega eitt gott færi sem markvörðurinn varði mjög vel.“ sagði Gylfi. Hlutverk Gylfa í liðinu hefur breyst nokkuð að hans sögn og hann spilar nú dýpra á miðsvæðinu en áður. Hann segir markaskorunina því ekki lengur vera aðalatriðið. „Ég er náttúrulega töluvert dýpra á vellinum núna og hlutverkið hefur breyst. Það snýst ekki endilega um að ég eigi að skora í öllum leikjum lengur. Aðalatriðið er að vinna leiki og það er miklu skemmtilegra að vinna en að skora sjálfur og gera jafntefli.“ Skammt er í næsta verkefni Víkinga en Evrópukeppnin tekur nú aftur við. Gylfi á von á erfiðum leik, ekki síst vegna aðstæðna og þess að mótherjarnir muni nálgast leikinn með öðrum hætti á heimavelli. „Vonandi verða þetta bara jákvæðar 90 mínútur fyrir okkur. Við vorum með sanngjarnan sigur á heimavelli en þetta verður allt öðruvísi leikur úti. Það verður mikill hiti og ég býst við að þeir spili öðruvísi á móti okkur þar.“ Gylfi segir Víkinga þó hafa fulla trú á verkefninu. „Við erum með frábært lið og vitum að við eigum möguleika. Þetta verður mjög erfitt en það er kannski eðlilegt þegar maður er að reyna að komast áfram í annarri umferð Meistaradeildarinnar,“ sagði Gylfi Þór að lokum. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Keflavík ÍF