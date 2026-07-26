Skagamenn bundu enda á fjögurra leikja taphrinu með stórsigri á Stjörnunni uppi á Skaga í kvöld. Lokatölur 5-1 í endurkomuleik Jóns Þórs Haukssonar, þjálfara Stjörnunnar, upp á Akranes, en hann þjálfaði ÍA fram á mitt síðasta sumar.
Heimamenn byrjuðu leikinn af miklum krafti. Eftir aðeins fjórar mínútur var fyrsta mark leiksins komið. Skagamenn komu sér þá í skyndisókn þar sem Markús Páll Ellertsson renndi boltanum í gegn á Viktor Jónsson sem á afar óeigingjarnan hátt renndi boltanum til hliðar á Hauk Andra Haraldsson sem gat ekki annað en skorað í autt mark Stjörnunnar.
Sex mínútum síðar var staðan orðin 2-0. Heimamenn unnu þá boltann framarlega á vellinum og komu honum strax á Viktor Jónsson sem var þá einn gegn Árna Snæ Ólafssyni. Átti Viktor ekki í neinum vandræðum með að koma boltanum fram hjá honum og útlitið var orðið svart fyrir Stjörnuna í blíðunni uppi á Skaga.
Útlitið varð enn svartara fyrir gestina á 26. mínútu. Jón Gísli Eyland fékk þá boltann inn í teig Stjörnunnar og átti þrumuskot úr góðu færi. Boltinn fór þó í varnarmann en skrúfaðist boltinn í boga upp í samskeytin og staðan orðin 3-0.
Stjörnumenn sýndu smá lit það sem eftir lifði hálfleiksins og áttu nokkrar hornspyrnur sem og að Skagamenn náðu að hreinsa af línu á 36. mínútu eftir skot Birnis Snæs Ingasonar. Staðan var þó 3-0 í hálfleik og gerði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, þrefalda breytingu á sínu liði í hálfleik.
Eftir klukkutíma leik gerði Jón Þór síðustu tvær skiptingarnar sem hann átti eftir og kom þá Andri Rúnar Bjarnason inn á völlinn. Sex mínútum síðar hafði hann minnkað muninn. Fékk hann þá boltann inn fyrir þar sem hann hristi Erik Tobias Sandberg af sér og kom boltanum í þaknetið úr þröngri stöðu. Þetta var hrikalega vel gert hjá Andra Rúnari.
Skagamenn komu sér þó skömmu seinna aftur í þriggja marka forystu. Árni Snær tók þá aukaspyrnu aftarlega á vellinum og ætlaði að þruma honum fram en spyrnan var ekki betri en það að boltinn fór beint á Markús Pál sem slapp einn í gegn frá miðju og skoraði af öryggi eftir að hafa klikkað á sambærilegu færi skömmu áður.
Á 84. mínútu fengu gestirnir víti sem Árni Vilhjálmsson tók. Spyrnan var arfaslök og varði Árni Marinó vítið, en Árni Marinó var að spila sinn fyrsta leik síðan 17. maí eftir að hafa glímt við meiðsli.
Stjarnan fékk hornspyrnu í kjölfarið sem Skagamenn hreinsuðu frá og komu sér í skyndisókn. Í þeirri skyndisókn slapp Markús Páll einn í gegn aftur frá miðju og renndi boltanum í netið í annað sinn í leiknum.
Lokatölur 5-1 og slítur ÍA sig frá fallbaráttunni með sigrinum á meðan Stjarnan er nú aðeins tveimur stigum frá fallsæti.
Fyrsta mark leiksins gaf tóninn. Það kom eftir frábæra skyndisókn hjá ÍA sem kom þeim strax á bragðið og sýndi jafnframt fram á hversu illa gestirnir mættu til leiks.
Markús Páll var frábær í kvöld og hefði hæglega getað skorað fleiri mörk. Rosalegur hraði sem þessi strákur býr yfir sem Stjörnumenn fengu heldur betur að kenna á í kvöld.
Meðspilari hans í framlínunni, Viktor Jónsson, átti einnig góðan leik, mark og stoðsending þar á bæ.
Að lokum má nefna endurkomu Árna Marinós í mark ÍA. Hann stóð sig vel í dag eftir langa fjarveru og varði víti þar að auki.
Stjörnuliðið í heild sinni var afar dapurt. Birnir Snær var þeirra mest ógnandi leikmaður en fékk litla hjálp frá samherjum sínum.
Árni Vilhjálmsson er ekki að mæta í Bestu deildina af miklum krafti. Hann var lélegur í kvöld og kórónaði slaka frammistöðu með því að klikka á víti undir lokin.
Pétur Guðmundsson leyfði kannski fullmikið í kvöld. Oft sem maður hefur séð dómara flauta á ýmis atvik sem ekki var flautað á í kvöld, en þetta er línan sem Pétur er gjarnan með. Set spurningarmerki við vítið sem hann dæmdi. Samstuð um skallabolta inni í teignum sem endaði með vítaspyrnudómi. Nokkur sambærileg atvik í fyrri hálfleiknum þar sem leikurinn var látinn fljóta áfram.
Sól og blíða uppi á Skaga og smá blástur. Frábær umgjörð og stemning á leiknum. ÍA er komið með eina bestu áhorfendaaðstöðuna í deildinni fyrir þá sem mæta snemma og vilja njóta veitinga í fljótandi og föstu formi, sérstaklega þegar sólin skín.
„Tilfinningin er gríðarlega góð. Það er langt síðan síðast og þetta er svona ástæðan fyrir því að maður er að berjast svona í þessu akkúrat eins og mér líður núna,“ sagði Lárus Orri, þjálfari ÍA, eftir stórsigur sinna manna í kvöld.
Lárus Orri gaf lítið upp um hvað í frammistöðu sinna manna væri betra en hefur verið í undanförnum leikjum sem hafa tapast. Sagðist hann vilja halda því út af fyrir sig.
„Ég veit alveg nákvæmlega hver munurinn er og ég ætla bara að halda því fyrir mig. En ég var alveg gríðarlega ánægður með strákana. Þetta var hrikalega sætur sigur. Þjálfarastarfið og allt í kringum fótboltann er svolítið skrítið. Þegar illa gengur er þetta erfiðasta starf í heimi og þegar vel gengur er þetta mjög auðvelt og einfalt starf. Þetta eru búnar að vera mjög erfiðar vikur hjá öllum okkar, en menn stigu heldur betur upp núna.“
Aðspurður hvað væri það helsta sem hann tæki frá þessum leik hafði Lárus Orri þetta að segja.
„Það er hellingur. Það eru bara vissir hlutir sem við gerðum sem við höfum týnt svolítið á leiðinni, sem við höfum aðeins gleymt og þeir komu heldur betur aftur inn í leikinn hjá okkur. Núna verðum við að halda í þá.“
Árni Marinó Einarsson kom inn í mark Skagamanna í dag en þetta var fyrsti leikur hans síðan hann meiddist um miðjan maí. Stóð Árni Marinó sig vel í leiknum og varði meðal annars víti. Aðspurður út í frammistöðu hans hafði Lárus Orri þetta að segja.
„Árni Marinó var mjög góður. Hann var mjög góður þangað til að hann meiddist. Hann er núna búinn að vera að æfa með okkur í tvær til þrjár vikur og kemur mjög sterkur inn og ver víti og er flottur í markinu. Jón Sölvi var líka búinn að standa sig mjög vel. Við erum með tvo flotta markmenn. Þetta var liðssigur, það er ekki hægt að pikka neinn einn út úr liðinu.“