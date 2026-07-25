Bikarblúsinn er ekki farinn úr Árbænum. Fylkismenn töpuðu á grátlegan hátt í vítakeppni í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta á þriðjudagskvöldið og náðu ekki að rífa sig í gang í nágrannaslag í Lengjudeildi karla í dag.
Fylkismenn heimsóttu Þarfaþingsvöllinn í Mjóddinni og töpuðu 2-0 á móti heimamönnum í ÍR.
Mörk ÍR-liðsins skoruðu Emil Nói Sigurhjartarson og Orri Bjarkason, Emil á 30. mínútu en Orri stuttu eftir hálfleik.
Fylkismenn voru búnir að vinna þrjá deildarleiki í röð en tapið þýðir að liðinu mistókst að komast upp í toppsæti deildarinnar.
ÍR-ingar höfðu ekki fagnað sigri í síðustu sex leikjum og unnu sinn fyrsta sigur síðan 17. júní eða í meira en mánuð. Breiðhyltingar en þeir komust upp fyrir Grindvíkinga og upp í 9. sæti deildarinnar.