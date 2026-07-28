Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“

Lisandro Martínez hefur gripið til varna fyrir argentínska landsliðið vegna gagnrýni á framkomu þess í úrslitaleik HM. Hann segir ekkert til í því að Argentínumenn hafi sýnt heimsmeisturum Spánverja vanvirðingu.
Argentínska liðið hefur fengið á baukinn eftir úrslitaleik HM þar sem það tapaði, 1-0, fyrir því spænska. Argentínumenn þóttu spila allt að því gróft og eftir leik sauð upp úr þar sem Leandro Paredes réðst að Eric García og Gavi. Roberto Ayala, aðstoðarþjálfara Argentínu, lenti einnig saman við Dani Olmo.
Þá virtust leikmenn Argentínu snúa baki í spænska liðið þegar það tók á móti verðlaunum sínum. Martínez segir að um misskilning sé að ræða.
„Myndin sem birtist af því þar sem við snerum baki í myndavélina var vegna þess að við vorum að syngja með stuðningsmönnum okkar. Við vorum að sýna þeim virðingu. Við gátum ekki farið. Eftir leikinn heilsuðum við öllum leikmönnum Spánar og starfsliðinu,“ sagði Martínez.
Honum hefur sárnað umræðan um argentínska liðið eftir úrslitaleikinn.
„Ég er með blendnar tilfinningar. Þetta reitir mig til reiði því það er enginn fótur fyrir þessu hatri. Þeir segja okkur hrokafulla en kannski segir það meira um þá sem segja þvíumlíkt en okkur. Við höfum alltaf sýnt andstæðingum okkar virðingu,“ sagði Martínez.
Miðvörðurinn fór meiddur af velli í fyrri hálfleik í úrslitaleiknum. Ekki liggur fyrir hvenær hann verður klár í slaginn á nýjan leik.
Martínez og félagar í Manchester United hefja leik í ensku úrvalsdeildinni gegn nýliðum Hull City laugardaginn 22. ágúst næstkomandi.