Mbappé sár eftir HM

Frakkinn Kylian Mbappé tjáði sig á samfélagsmiðlum í dag um nýliðið heimsmeistaramót karla í fótbolta. Hann gengur stoltur og sár frá borði.
Mbappé setti færslu inn á samfélagsmiðilinn Instagram í dag í kjölfar heimsmeistaramótsins. Þar var hann markahæstur með tíu mörk í átta leikjum er Frakkar lentu í fjórða sæti eftir tap fyrir heimsmeisturum Spánar í undanúrslitum og fyrir Englandi í bronsleiknum.
Að hafa ekki lyft bikarnum „er sárt og mun vera sárt um hríð,“ segir Mbappé í færslunni.
Um var að ræða þriðja heimsmeistaramóts Mbappé en hann vann mótið 2018, fékk silfur 2022 og fjórða sætið var niðurstaðan í ár.
„Þetta verður sárt um hríð. Ég get ekki annað sagt. Ég er stoltur af því að hafa unnið gullskóinn en það hefði haft töluvert meiri þýðingu með heimsmeistaratitilinn samhliða honum. Kannski skuldaði ég ykkur betri enda á mótinu,“
„En við stýrum ekki alltaf hvernig þetta endar. Við ákveðum hvað við leggjum á okkur og við gerðum allt sem við gátum. Við getum verið stoltir af því,“ segir Mbappé í færslunni.
Mótið markaði starfslok Didier Deschamps sem hafði stýrt franska landsliðinu frá 2012 og því verið landsliðsþjálfari Mbappé allan hans feril með liðinu.
Goðsögnin Zinedine Zidane mun taka við keflinu af fyrrum liðsfélaga sínum Deschamps.